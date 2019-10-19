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Рубрика: В мире

Конгрессмены США потребовали признать полк "Азов" террористами

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ). Они отметили, что данная группировка является организацией сторонников превосходства белой расы.

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По словам членов конгресса, американцы имеют право знать, почему такие организации не включены в перечень иностранных террористических организаций. Согласно критериям Госдепа, для попадания в список международных террористических организаций, группировка должна быть зарубежной, участвовать в терроризме, угрожать безопасности американцев, либо международным отношениям и экономическим интересам США.

Справка РГ

Членов полка специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" даже симпатизирующие Киеву западные правозащитные организации называют "неонацистами, расистами и антисемитами". В свою очередь конгресс США и Пентагон, предоставляя Киеву военную помощь, строго оговаривают, что она не должна попадать в их руки. Куратором и спонсором "Азова" является министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

В мире США В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Лица террора
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