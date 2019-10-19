Степанова и Букин стали вторыми в ритм-танце на Skate America

Российская пара Александра Степанова и Иван Букин показали второй результат после первого дня в танцах на льду на турнире Skate America.

На первом в сезоне этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Лас-Вегасе, танцевальные пары выступали в ритм-танец. В этом виде программы представлены сразу три российские пары.

Однако лидерство после первого вида программы захватили хозяева турнира. Американцы Хаббелл и Захари Донохью за свой прокат получили оценку 83,45 балла. Лучшими из россиян стали Александра Степанова и Иван Букин, получившие от арбитров 80,46 балла. И этот результат явно не устроил россиян.

"Отрыв очень большой. На сегодняшний день мы собой недовольны", - заявила после выступления Степанова Sport24.

Третий результат показали канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен - 77,85 балла. Откровенно неудачно выступил другой российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, набравшие лишь 70,49 балла. Третий дуэт из России Софья Шевченко и Игорь Еременко после ритм-танца занимают девятое место - 66,10 балла. Произвольный танец состоится в ночь на 20 октября.