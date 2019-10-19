Трамп назвал кандидата на пост главы минэнерго США

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть на пост главы минэнерго нынешнего замминистра Дэна Броллетта. Об этом американский лидер написал в своем Twitter, подчеркнув, что у Броллетта огромный опыт в этой области. "Настоящий профессионал, не сомневаюсь, что он отлично справится!", - отметил глава Белого дома.

Трамп также поблагодарил бывшего министра энергетики Рика Перри за работу, которую он проделал на этом посту. По его словам, он был великим губернатором Техаса и великим министром энергетики. Президент также отметил, что теперь Перри займется "другими интересами", пишет РИА Новости.

Об отставке Рика Перри стало известно в пятницу. Однако он еще останется на своем посту до конца этого года. Для вступления в должность кандидатуру Броллетта должен утвердить профильный комитет сената, а затем общий состав сената, где большинство мест у республиканцев - однопартийцев Трампа.