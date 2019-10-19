Трамп позвонил на МКС и поговорил с женщинами-астронавтами

Президент США Дональд Трамп позвонил на Международную космическую станцию (МКС) и поговорил по прямой связи с астронавтами НАСА Кристиной Кук и Джессикой Меир. В пятницу они первыми в истории осуществили парный выход женщин в открытый космос с борта МКС.

Глава Белого дома пообщался с астронавтами в тот момент, когда они работали в космосе. "Станция, это президент Дональд Трамп, как слышите меня?", - начал Трамп. "Слышим вас", - ответила Джессика Меир.

Трамп сообщил, что знает о том, что астронавты сейчас проводят срочные работы в открытом космосе, но посчитал необходимым связаться с ними, почеркнув, что Джессика и Кристина великолепно делают свое дело. "Здесь рядом находятся вице-президент Майкл Пенс, директор NASA Джим Брайденстайн и моя дочь Иванка и мы рады напрямую общаться с великолепными американскими астронавтами, которые творят историю, осуществляя операции за бортом МКС", - заявил президент. "Это первый случай в истории, когда две женщины работают в открытом космосе", - подчеркнул он.

К тому моменту Кристина Кук и Джессика Меир на протяжении уже более пяти часов занимались заменой блока системы энергопитания, пишет ТАСС. Ранее планировалось, что женщины-астронавты выйдут на внешнюю поверхность МКС 21 октября, чтобы продолжить замену старых аккумуляторов на американском сегменте станции. Однако в график работ экипажа были внесены изменения из-за вышедшего из строя блока.

Нынешний выход в открытый космос - четвертый для Кук и первый для Меир. Кук и Меир стали соответственно 14-й и 15-й представительницами прекрасного пола, побывавшими в открытом космосе.