Видео: ребенок угодил под колеса машины и выжил

Кое-что в этом мире неизменно: трава зеленая, вода мокрая, небо голубое, а благожелательно настроенное мироздание бережет от всех бед дураков, пьяных и детей, перебегающих дорогу в неположенном месте. Вот вам очередное видео на эту тему, снятое на днях в бананово-лимонном Сингапуре.

В разгар дня на тихой улочке спального района мама с ребенком переходят дорогу. Переходят, увы, как многие пешеходы по всему миру, уверенные в наличии у себя девяти жизней и в том, что правила не для них писаны. Идут не по указанному на асфальте переходу, а через засеянный травою газон, аккурат перед припаркованным у обочины внедорожником, чтобы никому с дороги их не было видно. Мальчик лет 6-7 бежит впереди, не глядя по сторонам и не замечая, как слева надвигается автомобиль. Мать, вместо того, чтобы переводить ребенка за руку, вальяжно фланирует в нарядном саронге в паре метров позади. Для того, чтобы попасть под машину, ребенок сделал абсолютно всё, разве что глаза забыл зажмурить и не разговаривал по телефону.

Поэтому втройне удивительно то, как легко сорванец пережил наезд машины. После толчка по зад капотом он рухнул на асфальт как раз промеж колес наезжавшего на него автомобиля и встал почти без царапин и ушибов, как только опасность миновала. Перепуганной мамаше осталось только кинуться к своему драгоценному чаду и обнять его.