Новости

Трейлер: расистский юмор в российской комедии "Новогодний ремонт" 15:08
Лоза проанализировал американские фильмы про нашествия инопланетян 19.10.2019
Тарантино отказался перемонтировать свой фильм из-за китайской цензуры 19.10.2019
Фото: Екатерина Гордон попала в автокатастрофу перед днем рождения 19.10.2019
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь 19.10.2019

Адвокат: Актера Дмитрия Марьянова убили в реабилитационном центре

Новости
    20.10.2019, 14:40
Текст:   Олег Усков

Открылся очередной мрачный момент, связанный со смертью в 2017 году советского, российского актера Дмитрия Марьянова, сыгравшего титульную роль в культовом детском фантастическом мюзикле "Выше Радуги".

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Екатерина Гордон попала в автокатастрофу перед днем рождения

Как пишет KP.RU, перед смертью актер, проходивший лечение в одном из реабилитационных центров в Подмосковье, получил тупую травму живота. Об этом сообщила адвокат Виктория Крылова, представляющая интересы 22-летнего Даниила Марьянова, сына артиста, приводя результаты экспертиз. Из которых следует, что Дмитрий Марьянов "умирал долго и мучительно".

Согласно данным экспертизы, первые признаки, что у актера начались серьезные проблемы, появились еще рано утром. При этом умер Марьянов около половины восьмого вечера.

"После первых жалоб и до вечера его состояние постоянно ухудшалось. Говорит он медленно, у Дмитрия отнимались ноги. Он постоянно просил помощи", - описываются страдания артиста. В результате "закончилось все страшной болью, он не мог ходить". При этом скорую умирающему не вызывали.

Марьянов умер из-за "сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери", то есть в вене оторвался тромб. Что могло стать результатом нанесенной ему травмы.

В доказательство этого Крылова приводит результаты экспертизы, проведенной специалистами института имени Сербского, считающих, что "разрыв сосуда без травмы не был возможен". "Произошло это из-за тупой травмы живота. Получил он ее предположительно в семь утра в день смерти", - полагают эксперты.

Соответственно, по мнению специалистов, утром дня смерти Марьянова избили либо ударили. И значит - имеет смысл предположить - именно эта травма и могла стать причиной смерти актера. Называя вещи своими именами: Дмитрия Марьянова убили.

Напомним: директору реабилитационного центра предъявлены обвинения по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека", и статье 125 УК РФ - "Оставление в опасности". Что в совокупности может грозить шестью годами лишения свободы.

Но семья актера считает, что подозреваемой предъявлено неполное обвинение и требует ужесточения наказания - еще по двум статьям: "незаконная медицинская деятельность" и "незаконное лишение свободы".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Новый фильм Тарантино запретили в Китае после жалобы дочери Брюса Ли 18.10.2019
СМИ: актрису Наталию Белохвостикову перевели из реанимации 18.10.2019
Актриса Бочкарева заявила, что "кокаиновый скандал" делает ее сильнее 18.10.2019
Дэвид Духовны снимется в ремейке культового "Колдовства" 18.10.2019
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Пойманную с кокаином актрису Бочкареву оштрафовали на 30 тысяч 18.10.2019
Фото: Лобода отметила 37-летие с фронтменом Rammstein Линдеманном 18.10.2019
Вышел трейлер фильма "Вдова" - "Ведьмы из Блэр" по-русски" 17.10.2019
⧣ происшествия
Фото: kinopoisk.ru
Видео: Леди Гага обрушилась со сцены в процессе эротического танца 18.10.2019
У "гардемарина" Жигунова за многомиллионный долг отобрали квартиру 17.10.2019
Сын "Тарзана" убил свою мать, бывшую "Мисс Флорида", и был застрелен 17.10.2019
⧣ Дмитрий Марьянов
Фото: ТАСС
Вдова актера Марьянова прокомментировала итоги расследования 09.10.2019
СКР назначил новую экспертизу по делу о смерти Дмитрия Марьянова 23.04.2018
Стали известны новые детали смерти актера Дмитрия Марьянова 12.02.2018