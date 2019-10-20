Адвокат: Актера Дмитрия Марьянова убили в реабилитационном центре

Открылся очередной мрачный момент, связанный со смертью в 2017 году советского, российского актера Дмитрия Марьянова, сыгравшего титульную роль в культовом детском фантастическом мюзикле "Выше Радуги".

Как пишет KP.RU, перед смертью актер, проходивший лечение в одном из реабилитационных центров в Подмосковье, получил тупую травму живота. Об этом сообщила адвокат Виктория Крылова, представляющая интересы 22-летнего Даниила Марьянова, сына артиста, приводя результаты экспертиз. Из которых следует, что Дмитрий Марьянов "умирал долго и мучительно".

Согласно данным экспертизы, первые признаки, что у актера начались серьезные проблемы, появились еще рано утром. При этом умер Марьянов около половины восьмого вечера.

"После первых жалоб и до вечера его состояние постоянно ухудшалось. Говорит он медленно, у Дмитрия отнимались ноги. Он постоянно просил помощи", - описываются страдания артиста. В результате "закончилось все страшной болью, он не мог ходить". При этом скорую умирающему не вызывали.

Марьянов умер из-за "сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери", то есть в вене оторвался тромб. Что могло стать результатом нанесенной ему травмы.

В доказательство этого Крылова приводит результаты экспертизы, проведенной специалистами института имени Сербского, считающих, что "разрыв сосуда без травмы не был возможен". "Произошло это из-за тупой травмы живота. Получил он ее предположительно в семь утра в день смерти", - полагают эксперты.

Соответственно, по мнению специалистов, утром дня смерти Марьянова избили либо ударили. И значит - имеет смысл предположить - именно эта травма и могла стать причиной смерти актера. Называя вещи своими именами: Дмитрия Марьянова убили.

Напомним: директору реабилитационного центра предъявлены обвинения по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека", и статье 125 УК РФ - "Оставление в опасности". Что в совокупности может грозить шестью годами лишения свободы.

Но семья актера считает, что подозреваемой предъявлено неполное обвинение и требует ужесточения наказания - еще по двум статьям: "незаконная медицинская деятельность" и "незаконное лишение свободы".