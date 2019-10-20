Джонсон отправил письмо Туску с просьбой отсрочки Brexit на три месяца

Глава Европейского совета Дональд Туск подтвердил в своем микроблоге Twitter, что получил письмо от британских властей с просьбой отложить выход королевства из ЕС, намеченный на 31 октября, еще на три месяца.

"Запрос об отсрочке только что пришел. Сейчас я начну консультации с лидерами ЕС о том, как реагировать", - написал Туск.

Напомним, что поправку об отсрочке утвердила накануне большинством голосов палата общин парламента Великобритании. Сам британский премьер Борис Джонсон, напомним, выступает против очередного переноса сроков "развода" Лондона и Брюсселя. Поэтому из его канцелярии Туску пришло не одно, а сразу несколько писем. Наряду с формальной просьбой отложить "брекзит" в соответствии с итогами голосования Джонсон просит европейских коллег не идти навстречу собственному парламенту, чье решение он не поддерживает.