Ford покинул Россию. Какие авто со скидками можно "зацепить" у дилеров?

Если вы хотите выгодно приобрести новый легковой автомобиль, то одним из интереснейших предложений на рынке остаются модели Ford. "РГ" провела анализ рынка и выяснила, что все модели марки, свернувший легковой бизнес в России, все еще продаются, причем по очень привлекательной цене.

Минувшей весной компания Ford объявила о полном прекращении продаж легковых автомобилей на российском рынке и закрытии заводов в Набережных Челнах (здесь выпускались Ford Fiesta и Ford Ecosport) и Всеволожске (выпускались Ford Focus и Ford Mondeo).

Производство "легковушек" Ford было остановлено также и на еще одном предприятие американской марки - в Елабуге (производились Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit). Елабужский завод в результате переориентировался на выпуск исключительно легких фургонов Transit. Остановил свою работу также завод двигателей в ОЭЗ "Алабуга".

Эта ситуация крайне не порадовала как "фордоводов", так и тех, кто планировал покупку автомобиля с эмблемой в виде голубого овала.

Однако, как выясняется, почти все модели американской марки все еще доступны для покупки в салонах официальных дилеров, которые продолжают продажи и оказание сервисных услуг клиентам Ford. "РГ" выяснила, выгодно ли такое приобретение.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Если забить в окошке поисковых систем слова "Купить автомобиль Ford", система выдаст ссылки на сайты крупнейших российских официальных дилеров, которые, как нам удалось выяснить, реализуют остатки техники Ford.

По словам менеджера отдела продаж компании "Рольф", на складах остается порядка 100 автомобилей большинства моделей марки. Fiesta, правда, уже кончились, а вот, к примеру, Focus - в наличии.

При этом цена, как и после объявления о прекращении продаж, остается привлекательной. К примеру, Focus с начальным бензиновым 105-сильным мотором и "механикой" можно приобрести за 890 000 рублей, что очевидно "ниже рынка".

Кроме того, на часть автомобилей действуют специальные предложения - увеличенный бонус за "трейд-ин" и утилизацию, программа "Ford Сredit" под ноль процентов, дополнительная выгода 10% по госпрограммам и оплата НДС за счет продавца.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Максимальная выгода на Ford Focus составляет в итоге до 200 000 рублей, за Ford Kuga - до 599 000 рублей, на Ford Mondeo - до 500 рублей, на Ford Explorer - и вовсе до 650 000 рублей.

По словам менеджеров, "Рольф" продолжит оказывать гарантийные и сервисные обязательства в полном объеме, нет проблем также с поставкой запчастей в случае планового сервиса и ремонта.

Распродажу автомобилей Ford продолжает также и компания "Автомир". В портфолио этого дилера остаются Ford Kuga и Ford Explorer. Первый предлагается по цене от 1 199 000 рублей и выгодой до 400 000 рублей по спецпредложениям. За второй просят от 2 379 000 рублей с выгодой до 630 000 рублей в рамках спецпрограмм.

Компания Ford Авилон также распродает остатки фордовского наследия, и здесь также есть, из чего выбрать. Пообщавшись с дилерами отдела продаж, мы выяснили, что компания делает достаточно щедрое предложения практически по всему модельному ряду. А именно - на сайте на Fiesta вывешен гуманный ценник 895 000 рублей.

Однако по факту такую машину отдадут за 820 000 рублей, если платить наличными и за 770 000 рублей, если автомобиль будет приобретаться в кредит. Та же история - с Focus. На сайте стоит ценник 982 000 рублей за машину с 1,6-литровым 125-сильным бензиновым мотором и "механикой" (начального варианта со 105-сильным двигателем уже нет в наличии).

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Фактически же Focus со 125-сильным движком отдадут за 960 000 рублей при оплате наличными и за 850 000 рублей при оформлении кредита. И это не считая бонусы за "трейд-ин", утилизацию и других спецпредложений.

На такие же щедрые скидки (а этом в среднем минус 100 тысяч рублей от ценника на сайте) можно рассчитывать также при покупке Ford Mondeo (на сайте указана цена 1 705 000 рублей) и Ford Kuga (1 491 000 рублей). Проблема лишь том, что склады достаточно быстро пустеют. К примеру, на сайте значится, что у дилера в наличии имеется 41 автомобиль Ford Kuga. Фактически же, как я выяснил, таких автомобилей осталось порядка десяти.

Как бы то ни было, удивителен и приятен уже сам факт того, что практически за полгода после объявления о сворачивании российского бизнеса легкового подразделения Ford дилеры марки все еще распродают остатки продукции, и цены очень конкурентоспособны, скидки существенны (в частных разговорах представители дилерского центров намекнули, что на месте можно выторговать еще более привлекательный ценник), предусмотрены также подарки (комплекты шин, сигнализация и т.п.) и, разумеется, широкая адаптация модели к нашим условиям.

Ведь, во-первых, машины российского производства по умолчанию идут с "теплыми" опциями типа подогрева лобового стекла. Во-вторых, дилерская подготовка в ряде случаев предполагает дополнительный антикор, установку подкрылков, защиты картера двигателя и так далее.