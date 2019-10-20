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Рубрика: Легковые авто

Hummer возродят в виде электромобиля

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Hummer. Фото: Пресс-служба Hummer.
Фото: Пресс-служба Hummer.

Концерн General Motors в 2021 году может выпустить электромобили под маркой Hummer.

Полноразмерный пикап формата Chevrolet Silverado на электротяге ценой от 90 тысяч долларов станет первенцем полностью переоборудованного под производство электромобилей завода Detroit-Hamtramck в городе Детройт штата Мичиган.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Проект электромобиля предварительно именуемый Project O имеет высокие шансы обрести культовую марку Hummer, сообщает агентство Reuters. Напомним, бренд Hummer покинул рынок в 2009 году в разгар финансового кризиса.

В основу новинки ляжет полностью новая модульная платформа, позволяющая варьировать все типы привода, батареи различной емкости и разные типы кузовов.

По данным, озвученным президентом GM Марком Реуссом, к 2024 году на этой базе выпустят 20 новых электромобилей разных марок - преимущественно в самых востребованных рынком классах "пикап" и "внедорожник/кроссовер". Для этого GM переоборудует под производство литий-ионных батарей один из заводов в штате Огайо. Проект стоимостью 1,3 млрд долларов реализуют совместно с компанией Workhorse Group, специализирующейся на постройке фургонов на электротяге.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi .
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Масштабная экспансия на бурно развивающийся рынок электромобилей - ключевой пункт производственного плана GM на ближайшие годы, в рамках которого в модернизацию заводов концерна в США инвестируют 9 млрд долларов. В свою очередь это стало итогом тяжелых переговоров между руководством GM и Объединенным профсоюзом работников автомобильной отрасли (UAW).

С 15 сентября по 15 октября UAW проводила забастовки, которые вынудили GM остановить производство ключевых для себя продуктов - пикапов и внедорожников. Для урегулирования конфликта к переговорам пришлось подключиться Белому дому.

Под маркой Hummer концерн GM с 1992 года предлагал на потребительском рынке вездеходы на базе армейских транспортеров M998 Humvee, а с 2002 года - также стилизованные под него внедорожники на базе моделей Chevrolet. Производство полностью прекращено в 2009 году из-за существенного падения спроса в период финансового кризиса.

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#Hummer