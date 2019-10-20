Культ предка. Почему Land Rover Discovery Sport заставит забыть Freelander

Практически у каждой модели Land Rover есть некий ореол культовости. Если ты владелец Defender или даже Evoque - ты словно входишь в особые клубы с доступом только "для тех, кто понимает".

С точки зрения маркетинга эта ситуация имеет как плюсы, так и минусы. Порой "правила клуба" начинают довлеть над интересами всего бренда или идут наперекор даже эволюционным процессам. Британский бренд пытается понемногу уходить от этой культовости и камерности - в том числе ради увеличения аудитории. Иногда для этого расширяют модельный ряд (последний пример - Velar), а иногда и режут "по живому" (как в случае с новым Defender).

Довольно болезненным казалось и решение по прекращению производства Freelander. У этой модели было немало фанатов, которые успели покататься на обоих ее поколениях. Но одновременно к кроссоверу было много вопросов, он явно отставал от своих одноклассников в комфорте. И в 2014 году Land Rover заменил его новым автомобилем в семействе Discovery - Sport.

При этом первое поколение новинки должны было понравиться и поклонникам Freelander, и тем, кому хотелось получить чего-то большего от "простого" Discovery. Автомобиль встал на платформу Range Rover Evoque - а по сути, модернизированную "тележку" того же Freelander. Первоначально совпадали у них и силовые установки. Экстерьером Discovery Sport занимался тот же дизайнер Джерри Макговерн, который создал и облик Freelander. Более того, интерьер новой машины многим казался столь же скучным, как и у устаревшего раньше времени предка.

Но постепенно первый Sport обретал самодостаточность. А вторая генерация, которая появилась в этом году, пожалуй, окончательно похоронит ностальгические воспоминания о предшественнике. Во-первых, многие владельцы Freelander, набравшись опыта и мудрости, уже пересели на что-то более солидное. Во-вторых, это теперь совершенно другой автомобиль. В нем улавливается перекличка, скорее, с новым Range Rover Evoque. Только, если выражаться примитивно и старомодно, Evoque больше нравится дамам, а Discovery Sport, очевидно, их партнерам.

Click&Go с тремя рядами

Предоставим возможность сравнивать дизайн прежней и рестайлинговой версий модели читателям. Наверняка они заметят на снимках новые бамперы с большими воздуховодами сложной формы, а также другой рисунок решетки радиатора и светодиодных фар. На боковых поверхностях и в целом в облике машины изменений нет.

А вот о салоне стоит сказать отдельно, поскольку он переработан полностью. Наконец Discovery Sport лишился архаичного интерьера, наверняка отпугивавшего от него молодых покупателей. Теперь здесь все по-современному, а в чем-то даже с перебором. Виртуальный щиток приборов, тачскрин на центральной консоли диагональю 10,25 дюйма, а также большая панель для управления климатом, в которой есть и сенсоры, и "крутилки", и пара физических кнопок.

На руле тоже не обошлось без новшеств. Хотя в целом он сохранил форму, традиционные кнопки управления мультимедиа и круиз-контролем сменились на комбинации сенсорных и емкостных клавиш. А еще в салоне появились место для беспроводной зарядки и HUD-проектор скорости на лобовое стекло.

Цветовая гамма интерьера осталась традиционной - бежевый на сером, только, пожалуй, темных тонов в целом стало больше. В том числе - из-за глянца на центральной консоли, который зажигается разными цветами только при включении двигателя. При этом вместо инновационной шайбы для переключения "автомата" в салон вернулся традиционный по форме селектор с индикатором передач.

Изменились даже дверные карманы. И все - ради функциональности. Теперь общий объем различных боксов и кармашков для хранения мелких предметов вырос на четверть - до 48 литров. Если учитывать характеристику Sport как автомобиля для семейных приключений - это важная часть обновления. Простой пример: в центральном отсеке появилась выдвижная полка, где можно не только поставить две бутылочки, но смартфон. Для этого здесь оборудован специальный держатель. Опять же - рядом порт USB и небольшой карманчик для провода, когда заряжать ничего не нужно.

В качестве опции клиентам доступны крепления для планшетов Click&Go, встроенные в спинки сидении первого ряда. Они не только фиксируют цифровые устройства пассажиров второго ряда, но и дают возможность подзарядить их, что идеально подходит для длительных путешествий с детьми.

Все необходимое в поездке - те же подстаканники и гнезда для зарядки - есть даже на третьем ряду. Сюда, правда, как и прежде, рекомендовано забираться пассажирам не старше подросткового возраста. Но зато им доверено самостоятельно настраивать температуру подаваемого сюда воздуха.

Еще одной "фишкой" Discovery Sport стали новые кресла первого ряда. Мало того, что они удобны, легко настраиваются и плотно держат водителя и пассажира даже на пересеченной местности. Теперь в них предусмотрена и функция массажа (увы, российским версиям она не досталась), не говоря уже о подогреве и вентиляции. Кстати, в спинки передних кресел можно встроить крепления для планшетов.

Ну и нельзя не сказать о салонном зеркале заднего вида. Оно способно выдавать онлайн картинку с камеры, расположенной в антенне-плавнике на крыше. Да, ракурс получается чуть необычным. Зато видно все - не мешают ни вещи в 900-литровом багажнике, ни задние стойки. Первое время картинка кажется слишком яркой, искусственно раскрашенной. Но потом привыкаешь - и переключаться на обычное зеркало уже не хочется. Более того, пару раз возникла мысль о необходимости функции экранного скриншота - чтобы сделать пару снимков на память.

Архитектура нового стиля

Discovery Sport не просто обновили, его во многом создали заново. Если раньше кроссовер использовал модернизированную платформу приснопамятного Freelander, то теперь - Premium Transverse Architecture, которую гордо называют не "тележкой", а архитектурой. Как поясняют в Land Rover, oна предназначена для "интеграции электрических технологий". А проще говоря - пол стал выше на 25 мм, чтобы под ним расположилась 48-вольтная батарея из 14 литий-ионных ячеек и обеспечивающий ее зарядку конвертер. Встроенный стартер-генератор смонтировали под передней осью, а по сути - под мотором.

Их, к слову, в гамме четыре - по два бензиновых и дизельных. Самый динамичный - топовый 249-сильный бензиновый 2.0, выдающий 365 Нм крутящего момента и разгоняющий машину до сотни за 7,6 секунды. Еще один бензиновый агрегат развивает мощность в 200 л.с., два дизельных двигателя - 150 и 180 л.с. Гибридов в России пока не ожидается, и, если речь не идет о ценах на такие версии, то, пожалуй, напрасно. Система сулит не только снижение выбросов, но и экономию топлива до 6%. А еще некоторую компенсацию турбоямы, когда при резком ускорении не успевает сработать турбонагнетатель.

А если говорить об экономии расхода, то над этим показателем в Land Rover в любом случае поработали. Во-первых, теперь на Discovery Sport ставится усовершенствованная 9-ступенчатая коробка ZF, которая, как утверждают в компании, сберегает до 2% топлива. А еще эти же цели преследовало улучшение аэродинамики. Эффекта удалось достичь путем замены переднего бампера, защиты двигателя и активных воздухозаборников.

Кстати, благодаря более высокому полу клиренс не увеличился. Зато инженеры изменили схему крепления подрамников и ДВС, а это позитивно сказалось на уровне вибраций и шума. Разговаривать в новом Discovery Sport можно шепотом. А еще Sport получил новый кузов - он жестче на 13%, а значит - безопаснее. Расплатой стало утяжеление машины. С учетом применения высокопрочной стали, а также гибридной системы - более чем на 100 кг.

По горам и пригоркам

Новый Discovery Sport по всем признакам стал комфортнее, а в чем-то даже премиальнее. На нем так и хочется укатить куда-то из холодов на курорт. Мечта почти сбылась - Land Rover пригласил журналистов на тест к побережью Средиземного моря. В Барселону, когда там еще не началась новая волна беспорядков. Однако ни в городе, ни на пляже побывать так и не довелось, и это… здорово. Потому что испытать новинку было куда интереснее на специальном полигоне в предгорье.

Признаться, пока добирались туда по местным грунтовкам, к подвеске возникли некоторые вопросы. На большой скорости перелетать через препятствия типа лежачих полицейских на кроссовере все же не стоит. Дискомфорт доставляют сильные удары, которые, отстреливая, производят амортизаторы. Ну и держаться в массивных сиденьях приходится крепче - приятного мало. Впрочем, гонять машину стоимостью 3-4 млн рублей на полной скорости через пригорки никто и не будет.

А вот в горах она себя, несомненно, покажет. Во-первых, благодаря выгодной геометрии (углы въезда, съезда и рампы - 25, 30 и 20 градусов соответственно) и клиренсу в 212 мм. Во-вторых, интеллектуальным внедорожным технологиям, которые предлагает доступная уже в "базе" система Terrain Response 2. В Discovery Sport вполне можно положиться на "автоматику", способную выбрать правильный режим движения - будь то "комфорт", "песок", "грязь" или "трава-гравий-снег" - и распределить крутящий момент между колесами. В то же время опытному водителю предоставлена возможность самостоятельно отрегулировать установки системы для получения оптимального, на его взгляд, результата.

Мы в короткой поездке ничего, конечно, не регулировали, но проверили, как действуют все возможные помощники водителя. Спускались с помощью Hill Descent Control, который на минимальной скорости и практически в режиме автопилота продвигал машину по крутому склону вниз, исключая необходимость "жечь" тормоза. Аналогичная опция - All-Terrain Progress Control - работает и на более пологом участке. Забираться на крутую горку - до 45 градусов! - Discovery Sport тоже умеет. Во время тестов нам пришлось на малом ходу подниматься на испорченном потоком воды участке. В какой-то момент одно из колес потеряло сцепление, но это не смутило электронику. Мгновенно перебросив момент, она вытащила машину на ровную площадку и на трех колесах.

А еще для удобства на пересеченной местности у Discovery Sport есть технология ClearSight Ground View. То есть - прозрачный капот. Это не совсем трансляция онлайн, а своего рода интерпретация кадров, только что сделанных передней и боковыми камерами. Но при небольшой скорости спуска или подъема работает идеально. Выходить из машины, чтобы посмотреть, получится ли проехать в том или ином месте, не потребуется.

Впрочем, в этом весь Discovery Sport. Осталось впечатление, что это машина для тех, кто даже на дикую природу предпочитает смотреть через стекло автомобиля, а в дальних поездках останавливается только на заправках. И в этом она крайне далека от той философии, носителем которой был Freelander. В отличие от той модели, вокруг обновленного Sport никакого культа, конечно, не сложится. Но в этом, кажется, и была задача Land Rover. Зато у кроссовера есть все шансы, чтобы увеличить аудиторию и нарастить продажи.

P.S.

Новый Discovery Sport будет чуть дороже актуальной версии. Дизельные версии будут стоить от 2 939 000 до 4 082 000 рублей, бензиновые - от 2 930 000 до 4 144 000 рублей. Прием заказов уже открыт, а первые "живые" продажи должны начаться этой осенью.