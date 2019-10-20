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20.10.2019 13:51
Рубрика: Власть

Лавров рассказал о "разводках" в дипломатии

В современных отношениях между странами не всегда нужно сразу же отвечать на какой-то негативный шаг, заявил в интервью "Россия-1" глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: Иван Егоров/РГ
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По словам министра, за такими действиями может стоять желание спровоцировать на реакцию, чтобы потом "настраивать и науськивать" другие государства, которые "легко поведутся на такого рода разводку".

Он напомнил о ситуации, когда бывший президент США Барак Обама, пытаясь отомстить за поражение демократов на выборах, отобрал собственность российских дипломатов. Власти РФ не сразу среагировали на это, понимая, что это шаг, направленный на подрыв позиций нынешнего главы США Дональда Трампа. "Чтобы он начал свое президентство, имея в таком состоянии отношения с Российской Федерацией. Как вы помните, мы взяли паузу", - указал Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, Трампу, несмотря на все его декларации о желании нормально развивать отношения с Россией, Конгресс США просто не позволил этого сделать.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США
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