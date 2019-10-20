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20.10.2019 14:47

На Урале завели дело после гибели рабочих в земляной траншее

Текст: Елена Мационг (Екатеринбург)

В Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих в земляной траншее. Во время проведения земляных работ в микрорайоне Академический погибли два человека.

Фото: РИА Новости
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По предварительной информации, трагедия произошла из-за того, что у экскаватора оборвался ковш, в результате чего произошел обвал грунта. Одному из погибших было 18 лет, другому - 33.

По данным МЧС по региону, спасатели откапывали рабочих лопатами в течение нескольких часов, под угрозой дальнейшего обрушения грунта. Тело самого молодого парня достали уже далеко за полночь.

СК по Свердловской области возбудил по факту гибели рабочих уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (часть 3 статьи 216 УК РФ), сообщили в ведомстве.

Сейчас тела умерших направлены на судебно-медицинскую-экспертизу для установления точной причины смерти. Сотрудники СК запрашивают все интересующие следствие документы о проводившихся работах и устанавливают ответственных за обеспечение безопасности проведения работ.

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