Сегодня цифровые технологии напрямую влияют на бизнес-процессы в транспортно-логистической отрасли, а использование искусственного интеллекта в управлении транспортом все больше входит в наш обиход.

Новейшие технологии и автоматизация бизнес-процессов позволяют комплексно оптимизировать не только ресурсы, но и обеспечить мобильность и безопасность автотранспорта, оперативно реагируя на нестандартные риски и вызовы ведения бизнеса. Однако для дальнейшего развития рынка крайне важно взаимодействие участников перевозки.

На сегодня в коммерческом секторе эксплуатируется почти два миллиона автомобилей. В то же время, согласно данным компании Russian Automotive Market Research, в грузовом сегменте устарела половина парка. Его средний "возраст" превышает 17 лет. Несколько лучше ситуация в секторе легкого коммерческого транспорта. Очевидно, что при неизбежной и достаточно массовой модернизации устаревшего парка конкурентоспособность бизнеса в грузовом и пассажирском сегментах напрямую будет определять стремление того или иного перевозчика к цифровой трансформации. И если еще несколько лет назад одним из главных признаков инновационности считалось использование композитных материалов при изготовлении ТС или перевод последних на газ и другие альтернативные виды топлива, то сегодня основной запрос на продукцию автопрома формируют совершенно иные характеристики, связанные с digital-инструментами.

Среди возможностей увеличения производительности автопарка - использование нейросетей, системы помощи водителю и предотвращения ДТП, контроль расхода ГСМ и другие. Уже сейчас в автоматическом режиме контролируются как все узлы самого ТС, так и состояние водителя. В перспективе - переход на беспилотное вождение и дальнейшее развитие транспортных агрегатов, цифровых платформ поиска заказчиков и исполнителей. "Сейчас наблюдается такая тенденция - заказчики начинают использовать новые подходы к поиску и привлечению транспортных компаний. В то же время наблюдается отказ от традиционных форм проведения тендеров и переход в онлайн-режим работы с перевозчиками", - отмечает гендиректор компании "РесурсТранс" Сергей Куликов.

Более того, на смену традиционным массовым коммуникациям приходит личностный и персонифицированный подход. В связи с этим стремительно набирают обороты соцсети и партнерские мероприятия. При этом классическая реклама отходит на второй план. Не менее важно и то, что цифровизация автопарка помогает не только оптимизировать бизнес-процессы и клиентские программы, но и достичь большей эффективности в предотвращении ДТП и обеспечении безопасности вождения. Так, по словам гендиректора РГРАВТО Романа Ферштера, исследования показывают, что причиной большинства аварий является человеческий фактор. "В подавляющей массе случаев - это невнимательность водителя за две секунды до аварии. С учетом этого интегратор предлагает готовые решения для автопарка - в виде мобильного приложения, основная функция которого - предотвращение аварийных ситуаций, что становится возможным благодаря предоставлению водителям необходимых решений в режиме реального времени", - отмечает он.

Если "выключить" мобильные приложения, таксомоторный бизнес превратится в набор не очень нового железа с нулевой стоимостью

В ближайшие годы при создании автопарка основной фокус внимания все больше будет перемещаться с непосредственных технических характеристик ТС к тем IT-решениям, которые лягут в основу управления парком и создания дополнительной стоимости ведения бизнеса. Как рассказал Сергей Куликов: "По сути, автотранспортной отрасли предстоит пройти путь, который прошли и проходят сейчас банки. Добавленная стоимость создается именно IТ-решениями, и мы видим, как банки создают целую систему различных сервисов, мобильных приложений, которые начинают интегрироваться в какие-то околобанковские истории. Другой пример - Uber. Если "выключить" все мобильные приложения, которые они создали, их бизнес превратится в набор б/у железа, без всякой стоимости. Этот пример отражает то, что будет завтра. Железо будет дешеветь, а IT-настройка - дорожать".

Однако при внедрении новых технологий транспортные компании ожидают определенные сложности, предупреждают эксперты. В частности, при постоянной передаче качественного видеопотока, что становится одним из современных требований в работе компаний. Это предполагает не просто наличие видеорегистратора, а управление видео в облаке с возможностью формирования обширных аналитических данных. В первую очередь подобное требование касается корпоративных парков. При этом, как отмечает Виктор Субботин, гендиректор компании "Бета", сейчас получить данные в открытом виде для анализа достаточно сложно. Каждый участник рынка, а это не только перевозчики, но и телеком-операторы, в разной степени эти данные собирает и использует, но при этом нет единой площадки, открытой для всех участников рынка.

Однако в ближайшее время эта проблема может быть решена на базе платформы проекта "АвтоДата" по сбору и агрегации транспортных данных. Так, на площадке Петербургского международного экономического форума 2019 было подписано двустороннее соглашение между Ассоциацией больших данных и НП "ГЛОНАСС" о формировании стандартов работы с большими данными в автотранспортной сфере. "ГЛОНАСС" предоставит метаданные, агрегированные национальной платформой "АвтоДата" в "цифровую песочницу" Ассоциации для проведения исследований и разработки на их основе цифровых решений и платформ для транспортной отрасли. Стороны также договорились об обмене опытом и экспертизой в области анализа больших данных, а также о совместной работе с технологическими стартапами.

"Одна из ближайших задач Ассоциации - создать технологическую песочницу, то есть такую среду для разработки и тестирования новых решений и алгоритмов аналитики больших данных, которая будет доступна не только для участников Ассоциации больших данных, но и для рынка: стартапов, других компаний-разработчиков решений на базе анализа больших данных. Метаданные ГЛОНАСС обогатят данные участников Ассоциации и помогут создать качественную базу, доступную для тестирования. Именно качество данных является обязательным условием для развития продуктов с применением искусственного интеллекта", - резюмирует президент Ассоциации Анна Серебряникова.

Таким образом, облик автомобилей в эпоху цифровизации будет существенно трансформироваться. Все больше он будет ориентирован, с одной стороны, на клиентские сервисы и запросы своих пассажиров, с другой - на повышение роли нейросетей и систем объективного контроля в автопарке.