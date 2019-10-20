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20.10.2019 20:59
Рубрика: Культура

В семейном интерьере

Пласидо Доминго выступил в "Крокус Сити Холле"
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(7994)
Тень сомнения - состоится ли эта гастроль над нынешним, уже 17-м советско-российским визитом великого испанца - довлела до самого последнего момента. Выступление было запланировано еще задолго до того, как летнее спокойствие театрального межсезонья изумила новость: несколько престарелых особ без всяких доказательств обвинили выдающегося испанца в том, что тридцать лет назад он был слишком настойчив в своих знаках внимания в их адрес. И спустя десятилетия они решили, что надо об этом заявить во всеуслышание, так как сейчас они считают его поведение актом сексуального домогательства…
Пласидо Доминго требуемую от него роль мегазвезды сыграл честно. Фото: Владимир Гердо/ТАСС Пласидо Доминго требуемую от него роль мегазвезды сыграл честно. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Пласидо Доминго требуемую от него роль мегазвезды сыграл честно. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Казалось, эта история годится лишь для сценария примитивного сериального "мыла". В реальности же Доминго в одночасье лишился всех своих североамериканских контрактов и должности гендиректора Лос-Анджелесской оперы. Но в Москву, где не был с лета прошлого года, когда совмещал выступления в официальных концертах ФИФА, посвященных мундиалю, с переживаниями за испанскую команду, певец все же приехал, хотя и чуть более усталым, чем обычно, но неизменно приветливым и сокрушительно обаятельным. И требуемую от него роль мегазвезды он сыграл честно.

Концерт закончился множественными бисами, и публика дождалась в финале "Подмосковных вечеров"

А это было нужнее всего остального, так как нынешний концерт был запланирован в жестком коммерческом формате, за согласие работать в котором упрекают не одного только Доминго, но и всех оперных знаменитостей, способных собирать стадионы. Ибо цены билетов на подобные шоу превышают разумные пределы, а художественные достижения даже не предполагаются.

Фото: РИА Новости
Пласидо Доминго не споет в США

Доминго и такие концерты старается работать с полной отдачей. И с какой-то наивной настойчивостью даже в микрофонных выступлениях (тут с "подзвучкой" была просто беда: режиссер умудрялся в одном номере несколько раз поменять уровень громкости, и уж совсем трудно было высококлассному симфоническому оркестру "Новая Россия" не утратить баланс звучания) старается популяризировать оперу. В первой "серьезной" части вечера он исполнил две большие арии - Жерара из оперы Джордано "Андре Шенье" и вердиевского "Макбета", в образе которого наряду с Симоном Бокканегрой сегодня чаще всего появляется на оперных сценах.

После антракта сначала место за дирижерским пультом, заменив американца Юджина Кона, что успел поработать аккомпаниатором и у Каллас, и у Паваротти, занял шеф "Новой России" Юрий Башмет, чтобы исполнить "Праздничную увертюру" Шостаковича. А затем дирижерскую палочку взял и сам Доминго. "Ноктюрн" Чайковского в переложении для альта они исполнили вместе, и это был, по сути, единственный эксклюзивный номер концерта, которому предшествовала череда номеров из оперетт Легара, а потом зазвучала любимая музыка Доминго - сарсуэла - испанский лирико-драматический жанр театрального представления, звездами которого были его родители.

Концерт, конечно же, закончился множественными бисами: беспрестанно весь вечер шныряющая по залу публика, нисколько не смущенная тем, что артисты уже на сцене, все же дождалась в финале "Подмосковных вечеров". Но прежде, в качестве специального гостя Доминго представил своего среднего сына - 54-летнего Пласидо Доминго-младшего. Он исполнил только три номера из своего дебютного альбома двухлетней давности Latidos, где 11 эстрадных композиций. Одну песню спел сольно и две дуэтом с отцом, трогательно обращаясь к певцу публично Papa. Кстати, Пласидо Доминго приехал в Москву с двумя сыновьями и супругой Мартой (она очень расстроилась, что из-за столичного трафика сильно опоздала на концерт мужа, с которым они вместе уже 57 лет). Семья несмотря ни на что остается для певца "форпостом".

Фото: AP Photo/Laszlo Balogh
Пласидо Доминго разорвал контракт с Метрополитен-опера

Нельзя не заметить, что Доминго - не единственная в оперном мире жертва подобных бездоказательных обвинений, которая становится модным и мощным проявлением зависти - можно сказать, способом мщения за славу и успех со стороны тех, кто в жизни ничего существенного не добился. Например, практически с такими же формулировками совсем недавно был изгнан из лондонского Ковент-Гарден итальянский тенор Витторио Григоло (и тут же сорвал стоячие овации в Милане, получив от публики театра Ла Скала едва ли не митинговую поддержку). До этого нью-йоркская Метрополитен-опера была вынуждена выплатить выдающемуся дирижеру Джеймсу Левайну круглую сумму в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта, что последовал сразу же после таких же древних претензий в харрасменте. И все же Метрополитен-опера отказала Доминго в выступлениях на своей сцене, сезоны на которой он открывал 21 раз, а 22-й в этом году отменили за день до спектакля "Макбет"…

Но здравый смысл, хоть не везде, но торжествует. Мэтра по-прежнему ждут в этом сезоне театры Вены, Берлина, Лондона, Валенсии, Мадрида, Милана, Гамбурга, Мюнхена и Москвы. В апреле 2020 года уже 79-летний Пласидо Доминго обещал вернуться в Москву и выступить в Большом театре, исполнив партию Жермона-отца в "Травиате" и продирижировать "Реквиемом" Верди на сцене концертного зала "Зарядье".

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