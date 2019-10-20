Пласидо Доминго выступил в "Крокус Сити Холле"

Казалось, эта история годится лишь для сценария примитивного сериального "мыла". В реальности же Доминго в одночасье лишился всех своих североамериканских контрактов и должности гендиректора Лос-Анджелесской оперы. Но в Москву, где не был с лета прошлого года, когда совмещал выступления в официальных концертах ФИФА, посвященных мундиалю, с переживаниями за испанскую команду, певец все же приехал, хотя и чуть более усталым, чем обычно, но неизменно приветливым и сокрушительно обаятельным. И требуемую от него роль мегазвезды он сыграл честно.
А это было нужнее всего остального, так как нынешний концерт был запланирован в жестком коммерческом формате, за согласие работать в котором упрекают не одного только Доминго, но и всех оперных знаменитостей, способных собирать стадионы. Ибо цены билетов на подобные шоу превышают разумные пределы, а художественные достижения даже не предполагаются.
Доминго и такие концерты старается работать с полной отдачей. И с какой-то наивной настойчивостью даже в микрофонных выступлениях (тут с "подзвучкой" была просто беда: режиссер умудрялся в одном номере несколько раз поменять уровень громкости, и уж совсем трудно было высококлассному симфоническому оркестру "Новая Россия" не утратить баланс звучания) старается популяризировать оперу. В первой "серьезной" части вечера он исполнил две большие арии - Жерара из оперы Джордано "Андре Шенье" и вердиевского "Макбета", в образе которого наряду с Симоном Бокканегрой сегодня чаще всего появляется на оперных сценах.
После антракта сначала место за дирижерским пультом, заменив американца Юджина Кона, что успел поработать аккомпаниатором и у Каллас, и у Паваротти, занял шеф "Новой России" Юрий Башмет, чтобы исполнить "Праздничную увертюру" Шостаковича. А затем дирижерскую палочку взял и сам Доминго. "Ноктюрн" Чайковского в переложении для альта они исполнили вместе, и это был, по сути, единственный эксклюзивный номер концерта, которому предшествовала череда номеров из оперетт Легара, а потом зазвучала любимая музыка Доминго - сарсуэла - испанский лирико-драматический жанр театрального представления, звездами которого были его родители.
Концерт, конечно же, закончился множественными бисами: беспрестанно весь вечер шныряющая по залу публика, нисколько не смущенная тем, что артисты уже на сцене, все же дождалась в финале "Подмосковных вечеров". Но прежде, в качестве специального гостя Доминго представил своего среднего сына - 54-летнего Пласидо Доминго-младшего. Он исполнил только три номера из своего дебютного альбома двухлетней давности Latidos, где 11 эстрадных композиций. Одну песню спел сольно и две дуэтом с отцом, трогательно обращаясь к певцу публично Papa. Кстати, Пласидо Доминго приехал в Москву с двумя сыновьями и супругой Мартой (она очень расстроилась, что из-за столичного трафика сильно опоздала на концерт мужа, с которым они вместе уже 57 лет). Семья несмотря ни на что остается для певца "форпостом".
Нельзя не заметить, что Доминго - не единственная в оперном мире жертва подобных бездоказательных обвинений, которая становится модным и мощным проявлением зависти - можно сказать, способом мщения за славу и успех со стороны тех, кто в жизни ничего существенного не добился. Например, практически с такими же формулировками совсем недавно был изгнан из лондонского Ковент-Гарден итальянский тенор Витторио Григоло (и тут же сорвал стоячие овации в Милане, получив от публики театра Ла Скала едва ли не митинговую поддержку). До этого нью-йоркская Метрополитен-опера была вынуждена выплатить выдающемуся дирижеру Джеймсу Левайну круглую сумму в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта, что последовал сразу же после таких же древних претензий в харрасменте. И все же Метрополитен-опера отказала Доминго в выступлениях на своей сцене, сезоны на которой он открывал 21 раз, а 22-й в этом году отменили за день до спектакля "Макбет"…
Но здравый смысл, хоть не везде, но торжествует. Мэтра по-прежнему ждут в этом сезоне театры Вены, Берлина, Лондона, Валенсии, Мадрида, Милана, Гамбурга, Мюнхена и Москвы. В апреле 2020 года уже 79-летний Пласидо Доминго обещал вернуться в Москву и выступить в Большом театре, исполнив партию Жермона-отца в "Травиате" и продирижировать "Реквиемом" Верди на сцене концертного зала "Зарядье".