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20.10.2019 16:35
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Премьер Испании отказался от переговоров с каталонскими сепаратистами

Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался от переговоров с каталонскими сепаратистами на фоне массовых протестов в автономном регионе, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Предложение ранее выдвинули протестующие, несогласные с тюремным заключением каталонских лидеров, которых накажут по всей строгости закона, участникам беспорядков может грозить до шести лет тюрьмы. Об этом заявил и.о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка. Он потребовал от правительства автономного сообщества Каталония, в частности, его главы Кима Торры, недвусмысленно осудить акты насилия.

14 октября Верховный суд Испании приговорил девять бывших чиновников к тюремным срокам от 9 до 13 лет за организацию референдума о независимости Каталонии, что вызвало беспорядки в ряде мест в автономии. На протяжении нескольких дней участники протестов ограничивали движение транспорта в аэропорту, перекрывали автодороги, громили магазины и осуществляли поджоги, а также вступали в столкновения с полицейскими. В пятницу правоохранители арестовали 17 человек.

Однако в Британии и США к происходящему в Каталонии относятся совсем по-другому, чем к ситуации в Сянгане, пишет в своем комментарии информационная служба "Россия - Китай: главное". На протесты в Каталонии, копирующие события в Сянгане, западные страны реагируют с осуждением, о "демократическом движении" никто не говорит. Шотландский конгрессмен Гэвин Ньюлэндс потребовал от одного из ведущих британских информационных агентств разъяснений о том, почему оно не освещало беспорядки в Каталонии.

18 октября индийский ученый Мадхав Дас Налапат в своей статье, опубликованной в пакистанской газете "Пакистан обсервер", сказал, что жители Каталонии не забудут, как молчаливо относится ЕС к произошедшим в их городе беспорядкам. По словам Налапата, называя себя культиватором свободы и самоопределения, ЕС часто игнорирует кризис прав человека, созданный членами НАТО в таких странах, как Ливия и Сирия.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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