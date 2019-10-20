Крупный пожар на складе в Москве ликвидирован

Специалисты продолжают работу на месте крупного пожара в производственно-складском здании на западе Москвы. Как сообщили в столичном ГУ МЧС РФ, к 11:20 огонь был ликвидирован, пострадавших нет. Общая площадь возгорания составила 1,5 тысячи кв. метров.

В тушении пожара были задействованы 80 человек, 20 единиц техники, включая два вертолета, которые сбросили на очаг возгорания 185 тонн воды.

Пожар привел к сильному задымлению, поэтому на месте ЧП работает мобильная лаборатория, которая производит замеры воздуха на предмет превышения ПДК.

О причинах возгорания пока не сообщается.