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20.10.2019 20:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Росприроднадзор проверит все дамбы в России

Текст: Роман Маркелов

Росприроднадзор в понедельник обратится к правительству с просьбой разрешить ведомству проверить все российские дамбы из-за трагедии в Красноярском крае. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Росприроднадзора.

Фото: РИА Новости
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По словам собеседника агентства, ведомство начиная с 23 октября проверит и все участки, где работает компания "Сисим", на чьем месторождении произошел прорыв дамбы.

Ночью в субботу в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Краяснорского края разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила два временных рабочих общежития. Из-за этого погибли 15 человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести. Ранее Минтруд сообщил, что семьи погибших при прорыве дамбы получат по миллиону рублей.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Прорыв дамбы в Красноярском крае
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