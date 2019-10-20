Росприроднадзор проверит все дамбы в России

Росприроднадзор в понедельник обратится к правительству с просьбой разрешить ведомству проверить все российские дамбы из-за трагедии в Красноярском крае. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Росприроднадзора.

По словам собеседника агентства, ведомство начиная с 23 октября проверит и все участки, где работает компания "Сисим", на чьем месторождении произошел прорыв дамбы.

Ночью в субботу в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Краяснорского края разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила два временных рабочих общежития. Из-за этого погибли 15 человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести. Ранее Минтруд сообщил, что семьи погибших при прорыве дамбы получат по миллиону рублей.