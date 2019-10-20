Когтеточку эрмитажного кота Ахилла продали на аукционе в Петербурге

Когтеточку эрмитажного кота Ахилла продали на благотворительном аукционе за 19 600 рублей. Торги состоялись в рамках выставки "Мир кошек", которая сейчас проходит в Санкт-Петербурге.

Как сообщают организаторы выставки, когтеточку приобрела компания по производству воды для домашних питомцев. Сам Ахилл присутствовал на мероприятии в качестве почетного гостя.

Деньги, вырученные за продажу когтеточки, пойдут на то, чтобы помочь одному из подопечных котокафе "Республика кошек" устроиться в семью. Затраты на подготовку животного подразумевают кастрацию, вакцинацию, чипирование, обработку от паразитов, анализы на инфекции, а также кормление и содержание. Кота, который таким образом найдет новых хозяев, планируется назвать в честь компании, купившей когтеточку.

Белоснежный эрмитажный кот Ахилл - публичная персона. Он вручает премии и ведет страницу в Instagam (количество его подписчиков превышает 25 тысяч). А всемирную известность Ахилл получил после чемпионата мира по футболу, на котором предсказывал результаты матчей.