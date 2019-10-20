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20.10.2019 16:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Когтеточку эрмитажного кота Ахилла продали на аукционе в Петербурге

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Когтеточку эрмитажного кота Ахилла продали на благотворительном аукционе за 19 600 рублей. Торги состоялись в рамках выставки "Мир кошек", которая сейчас проходит в Санкт-Петербурге.

Фото: Пресс-служба комитета по природопользованию Санкт-Петербурга
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Как сообщают организаторы выставки, когтеточку приобрела компания по производству воды для домашних питомцев. Сам Ахилл присутствовал на мероприятии в качестве почетного гостя.

Деньги, вырученные за продажу когтеточки, пойдут на то, чтобы помочь одному из подопечных котокафе "Республика кошек" устроиться в семью. Затраты на подготовку животного подразумевают кастрацию, вакцинацию, чипирование, обработку от паразитов, анализы на инфекции, а также кормление и содержание. Кота, который таким образом найдет новых хозяев, планируется назвать в честь компании, купившей когтеточку.

Белоснежный эрмитажный кот Ахилл - публичная персона. Он вручает премии и ведет страницу в Instagam (количество его подписчиков превышает 25 тысяч). А всемирную известность Ахилл получил после чемпионата мира по футболу, на котором предсказывал результаты матчей.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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