В Петербурге побили рекорд России по массовому стоянию на гвоздях

В Петербурге на территории общественного пространства "Красный треугольник" был побит рекорд страны по массовому стоянию на гвоздях.

90 участников в течение одного часа 11 минут и 11 секунд простояли на досках с прибитыми к ним гвоздями, сообщила "РГ" участница рекорда Галина Дмитриева.

В Петербург специально для фиксации рекорда прибыли участники из Москвы, Сочи, Казани, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска, Архангельска, Горно-Алтайска, Мегиона, Минусинска, Перми и Вологды.

Среди собравшихся даже была девушка, которая ни разу не стояла на гвоздях. Тем не менее, она смогла выдержать испытание.

За рекордом следили представители Книги Рекордов России. Чтобы рекорд засчитали, важно было, чтобы никто из участников не сошел с доски и не сдвинул ноги. Один из представителей Книги Рекордов даже сам встал на доску с гвоздями.

Подготовка к рекорду велась несколько недель. Участники собирались на городских площадках и стояли на гвоздях по несколько минут.