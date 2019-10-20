В Крыму заложили памятный знак на месте встречи Николая II с женой

Потомок российского императорского дома великий князь Георгий Михайлович Романов, который находится с официальным визитом в Крыму, открыл в Алуште памятный знак на месте встречи Николая II с его будущей супругой принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской и Прирейнской. Церемония состоялась на территории алуштинской центральной городской библиотеки, сообщает РИА Новости.

По словам советника канцелярии главы дома Романовых Владислава Пилькевича, здесь же в 2020 году будет установлен памятник в честь этого знаменательного события - встречи Николая II и императрицы Александры Федоровны.

Сейчас объявлен конкурс на лучший проект монумента, лучшую работу выберет комиссия во главе с князем Георгием Михайловичем.

С инициативой открыть такой памятник выступили общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и организация "Русское единство".