Сколько автоконцерны зарабатывают на российском рынке

Падение спроса на российском авторынке, казалось бы, должно было больно ударить по карманам производителей. Однако выяснилось, что, несмотря на сокращение продаж, их доходы расти не перестали.

В накладе не останутся

В России стали покупать меньше новых автомобилей: за восемь месяцев 2019-го их продажи снизились на 2,1% до 1 млн 039 тыс. 700 единиц. При этом денежная емкость авторынка за тот же период увеличилась на 7% - на приобретение новых легковых машин россияне потратили 1,589 трлн рублей, гласят данные агентства "Автостат". Таким образом, несмотря общение падение спроса, автопроизводители умудряются наращивать выручку в нашей стране.

Как отмечает директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников, рост емкости рынка в денежном выражении при падении в количественном отражает, прежде всего, тенденцию к повышению цен на автомобили. По его прогнозам, цены на новые автомобили будут продолжать рост. В частности, новый виток повышения цен может произойти при планируемом увеличении размера утилизационного сбора в начале 2020 года.

"В дальнейшем, с индексацией утилизационного сбора и просадкой потребительского спроса в целом, автосалонам придется или очень гибко работать с дисконтными программами, или снижать собственную премию. Привлечь покупателя, у которого шесть лет не растут доходы, сложно - ему надо или дать максимально скидку (но дилеру это невыгодно), или предложить иные преференции", - комментирует старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Безудержные цены

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Действительно, средняя стоимость легковых автомобилей в России по итогам восьми месяцев 2019 года выросла на 9% и достигла 1 млн 528 тыс. рублей, согласно оценкам "Автостата".

При этом иномарки подорожали еще сильнее - на 10,1% до 1 млн 787 тыс. рублей. А вот средневзвешенная стоимость отечественных машин увеличилась лишь на 7,2%, составив в отчетный период 663,6 тыс. рублей. Получается, что и без того более дорогие иномарки прибавляют в цене сильнее, чем автомобили отечественных брендов.

По мнению аналитика IFC Markets Дмитрия Лукашова, производство российских машин имеет более высокую локализацию и уровень господдержки, что и позволяет сдерживать увеличение их стоимости.

В свою очередь, директор по маркетингу "Объединенной Автомобильной Корпорации - РРТ" Сергей Новосельский полагает, что автопроизводители вряд ли остановят процесс подорожания в ближайшей перспективе. Поэтому все будут искать определенный баланс между сохранением объемов продаж и доходности, но для каждого производителя он будет своим.

Считаем доходы автопрома

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Так, лидером по объему выручки на российском авторынке остается Kia, которая за январь-август 2019-го "заработала" в нашей стране 200 млрд рублей. В самой корейской компании этот успех объясняют, прежде всего, самым широким на российском рынке модельным рядом, а также взвешенным подходом к позиционированию бренда Kia на рынке и выверенной ценовой политикой.

Второй результат по объему выручки оказался на счету Toyota - 165 млрд рублей. Таким образом, АвтоВАЗ, который остается безусловным лидером с точки зрения продаж, по доходности занимает лишь третье место с показателем 147 млрд рублей. Причем по уровню "заработков" с ним уже практически сравнялась Hyundai, чья выручка на российском рынке в отчетный период составила 142 млрд рублей.

Как говорит Сергей Новосельский, АвтоВАЗ уступает по объему выручки Kia и Toyota из-за большой разницы в средней стоимости автомобилей при значимых объемах продаж. При наращивании реализации и сохранении отрыва в средней стоимости автомобилей, Hyundai также вполне может обогнать своего российского конкурента.

Выгодный расчет

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

"В целом, идеальная машина для среднестатистического россиянина должна выглядеть следующим образом: она не должна входить в список роскоши, у нее должно быть среднее количество лошадиных сил, чтобы не переплачивать за транспортный налог, она должна иметь современный экстерьер и минимальный набор актуальных функций. Ее должно быть недорого обслуживать и легко продать. Подавляющее большинство моделей Kia и Toyota, например, идеально соответствуют этим критериям, отсюда и отсутствие у них проблем с продажами", - рассуждает Анна Бодрова.

Показательно, что прежний лидер рейтинга - Mercedes-Benz - в отчетный период опустился на пятое место с показателем 116 млрд рублей. Также более 100 млрд рублей за восемь месяцев текущего года было потрачено на автомобили немецких марок BMW и Volkswagen. Таким образом, в текущих экономических и рыночных условиях продавать в России массовые машины стало выгоднее, чем премиальные иномарки.

"Стоимость премиальных автомобилей растет медленнее, чем в массовом сегменте. Кроме того, в последние несколько лет их продажи увеличивались более активно. Вероятно, рынок близок к насыщению. Впрочем, я не исключаю, что это лишь временное замедление", - резюмирует Дмитрий Лукашов.