На днях Владимир Путин утвердил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

К середине декабря кабмин должен внести изменения в программу "Цифровая экономика", а также разработать и утвердить федеральный проект в рамках этой программы. Инвестиции в развитие искусственного интеллекта (ИИ) могут составить 90 миллиардов рублей в течение 6 лет - такую оценку дал вице-премьер правительства РФ Максим Акимов.

Согласно национальной стратегии, к 2024 году в России уже должна быть создана инфраструктура поддержки отечественных организаций, работающих в области ИИ, включая создание высокопроизводительных центров обработки данных, и сформирована правовая среда для реализации стратегии. Основными показателями, по которым будет оцениваться успех реализации документа, будет рост цитируемости статей российских ученых, посвященных искусственному интеллекту, рост учтенных результатов интеллектуальной деятельности в этой сфере и прикладных решений на их основе. Число специалистов в этой сфере тоже должно увеличиться.

К 2030 году на российском и международном рынках должны быть широко представлены функционирующие образцы микропроцессоров с комплектом ПО (разработаны они должны быть уже к 2024 году), а интеллектуальные устройства, где оно используется, должны быть введены в обращение. К 2030 году в России должны реализовываться образовательные программы мирового уровня для подготовки специалистов и руководителей в области ИИ. Кроме прочего, планируется разработка этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.

Куратором создания проекта развития ИИ выступил Сбербанк. Какие именно направления прежде всего нужно иметь в виду под "искусственным интеллектом", глава Сбербанка Герман Греф обозначил еще на майском совещании у президента РФ: это компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, рекомендательные системы и системы принятия решений, а также перспективные технологии, в числе которых технологии автоматизированного машинного обучения.

Национальные стратегии развития искусственного интеллекта уже разработаны в 30 странах мира

Примеры того, какую пользу технологии ИИ должны принести отраслям экономики, приводятся в "дорожной карте" развития "сквозной" цифровой технологии "Нейротехнологии и искусственный интеллект", опубликованной на сайте Минкомсвязи России. Например, в строительстве ИИ нужен для моделирования и анализа потенциальных опасностей (пожарных рисков, рисков разрушения здания и др.), улучшения качества архитектурного планирования благодаря анализу изображений окрестностей; в сфере финансовой и страховой деятельности ИИ найдет применение в оценке кредитоспособности заемщиков, при повышении безопасности операций и предотвращении мошенничеств и во многом другом.

Федеральный проект по развитию ИИ будет курировать Минэкономразвития России. Как отмечают в ведомстве, искусственный интеллект - одно из трендовых направлений, которым охвачены все развитые государства мира. Более 30 стран разработали национальные стратегии развития ИИ (Канада, Сингапур, Китай, Дания, Франция и т.д.). Экономический рост в ближайшие годы будет во многом определяться искусственным интеллектом, который является "новым электричеством" нашего времени.

Сегодня, согласно данным Сбербанка, наблюдается технологическое отставание России в сегменте ИИ от Великобритании, Канады, Германии, США и Китая. По оценкам экспертов, в Китае к 2030 году 80 процентов компаний внедрят технологии искусственного интеллекта в рамках. Технологические страны-лидеры уже кратно увеличили финансирование развития искусственного интеллекта со стороны государства, как в части создания инфраструктуры, так и в части прямой поддержки компаний, занимающихся разработкой технологических решений.

"При отсутствии должного внимания со стороны государства к этой сфере Россия рискует упустить возможность технологического прорыва, - уверена замглавы минэкономразвития Оксана Тарасенко. - Глобальный рынок технологических решений на основе искусственного интеллекта будет поделен между странами-конкурентами, что затруднит развитие России в стратегически важных отраслях экономики и замедлит ее развитие".

Оценивать эффективность реализации федерального проекта, согласно текущей его редакции, будут с помощью 7 целевых показателей, которые сейчас прорабатываются, уточнили в минэкономразвития.