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20.10.2019 20:13
Рубрика: В мире

В Барселоне протестующие несут мусор к представительству Испании

Текст: Константин Волков (Барселона)

В Барселоне началась новая акция протеста. На сей раз манифестанты несут пакеты с мусором к представительству Испании в центре города.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Отдельные активисты пытаются поджечь гору мусора, тогда как сторонники мирных протестов не дают это сделать. К месту протестов приближаются полицейские с огнетушителями.

Сегодня уже седьмой день протестов в Барселоне. Последние два дня заканчивались схватками радикалов с полицией и баррикадами из горящих мусорных баков по всему центру города, включая туристические районы.

За время протестов пострадали более 550 человек, в том числе и полицейские. Несколько пострадавших - в тяжелом положении, четверым выбило глаз.

В мире Европа Испания
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