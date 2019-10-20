В Барселоне протестующие несут мусор к представительству Испании

В Барселоне началась новая акция протеста. На сей раз манифестанты несут пакеты с мусором к представительству Испании в центре города.

Отдельные активисты пытаются поджечь гору мусора, тогда как сторонники мирных протестов не дают это сделать. К месту протестов приближаются полицейские с огнетушителями.

Сегодня уже седьмой день протестов в Барселоне. Последние два дня заканчивались схватками радикалов с полицией и баррикадами из горящих мусорных баков по всему центру города, включая туристические районы.

За время протестов пострадали более 550 человек, в том числе и полицейские. Несколько пострадавших - в тяжелом положении, четверым выбило глаз.