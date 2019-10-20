Видео: КамАЗ сумел выбраться из жуткой топи

В этом видео восхитительно всё. И по-осеннему светлая и звонкая красота русского леса с тонкими хрупкими березками и густым ельником, с пронизанной лучами желтой листвой и сырым чистым, прямо как у Пришвина с Паустовским, воздухом. И хтоническая топь посреди дороги, в которую грузовики уходят по самые оси, а легковушки, наверное, утонут с головой. И безрассудная удаль водителя, сунувшегося, не зная броду, в эту непролазную грязь. И мощь грузовика, который, пусть и не с первого раза, но проложил себе через топь колею и выбрался на твердую поверхность.

Пять раз разгонялся КамАЗ, отъезжая все дальше и дальше, и, когда уже казалось, что колея слишком глубока, а грязь превратилась в густую вязкую суспензию, смог благополучно проскочить самое глубокое место.

Примечательно, что в кузове везли квадроцикл, и тут невольно в голову закрадывается мысль: где же на нем будут гонять наши любители острых ощущений, если эта жуткая топь на видео - лишь краткосрочная помеха на пути к реально трудным испытаниям?