После того как Андрей поднял над головой главный трофей турнира, он и сам "поднялся". В мировом рейтинге Рублев прибавил сразу 11 позиций. В обновленной версии россиянин теперь занимает 22-е место. Первой ракеткой России остается Даниил Медведев (четвертая строчка), который в "Крылатском" не выступал. Прошлогодний победитель московского турнира Карен Хачанов, вылетевший в четвертьфинале, не сумел защитить титул, потерял очки и одну позицию (восьмое место).

В финале 2018 года Хачанов также обыграл Маннарино, также отдал ему всего четыре гейма (6:2, 6:2) и, похоже, поделился секретом успеха с другом.

- Карен, безусловно, дал советы. Но так случилось, потому что так случилось. Не каждый финал так уверенно играется, - отметил Рублев на пресс-конференции. - Если говорить о моей личной уверенности, она сейчас на одном уровне. Нет такого, что эта победа придала мне больше уверенности, чем было вчера или позавчера. Эта победа принесла облегчение: наконец-то я смог выиграть престижный турнир, выступая дома и находясь под давлением. Уверенность в последнее время у меня на хорошем уровне. Никогда не знаешь, когда наступит "твоя" неделя. Если бы мне кто-то сказал, что я выиграю домашний турнир в ближайшую неделю, я бы не поверил. Нужно стараться стабильнее играть.

Что касается женского рейтинга, то в России появилась новая первая ракетка. И тоже благодаря удачному выступлению в Москве. Финалистка Анастасия Павлюченкова, которая уступила в решающем матче швейцарке Белинде Бенчич (3:6, 6:1, 6:1), поднялась на десять позиций и заняла 30-е место. Сотрудничество с новым тренером Сэмом Сюмиком приносит свои результаты. Настя добралась уже до второго финала.

Наш экс-лидер Дарья Касаткина, которая так же, как и Хачанов, не смогла защитить титул, опустилась на 70-ю строчку. Мария Шарапова продолжает пропускать один турнир за другим, поэтому по-прежнему находится за пределами первой сотни (134).