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21.10.2019 16:03
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ приостановил выпуск "экономичных" Lada

Текст: Евгений Костин
Фото: Валерий Карташов/РГ Фото: Валерий Карташов/РГ
Фото: Валерий Карташов/РГ

Волжский автогигант отправил в дилерскую сеть официальное письмо, в котором предупредил о прекращении сборки битопливных автомобилей Lada с приставкой CNG.

До конца текущего года остановлено производство седана Vesta CNG и универсала Largus CNG. Причиной является отсутствие финансирования из федерального бюджета по программе EcoGas - субсидирование производства метановых автомобилей.

Фото: www.лада.онлайн
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В пресс-службе марки рассказали порталу Drom.ru следующее: "Мы не планируем снятие Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG c производства. Прием заказов на ноябрь завершен. Об открытии приема заказов на следующий период будет сообщено дополнительно".

Очевидно, ранее будущего года выпуск метановых Vesta и Largus не возобновится.

Напомним, битопливные модификации Lada способны работать как на бензине, так и сжатом природном газе (метане). На сегодняшний день стоимость Vesta CNG начинается с отметки в 821 900 рублей, цена универсала Largus CNG стартует от 879 900 рублей.

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