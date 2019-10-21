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21.10.2019 08:43
Рубрика: В мире

Депутат: Сирийские военные окружили турецкую армию в Рас-эль-Айне

Текст: Юрий Когалов

Сирийская армия окружила турецкие силы в городе Рас-эль-Айн, откуда ранее отступили курды, против которых Анкара ведет свою операцию. Об этом заявила депутат парламента САР Джансет Казан.

Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
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По ее словам, которые приводит РИА Новости, нет никакой опасности, что город будет оккупирован турками. "Есть вероятность, что турецкая армия находится внутри Рас-эль-Айна, однако это не продлится долго, она отступит... турецкая армия сейчас окружена сирийской", - отметила Казан.

Она выразила уверенность, что, в конце концов, вся территория Сирии перейдет под контроль законного правительства. "Там не будет никаких турок. Даже если будут курды, то они будут в рамках сирийского государства и под защитой сирийской армии. Мы ни в коем случае не приемлем какой-либо оккупации - ни турецкой, ни какой-либо еще после девяти лет войны", - подчеркнула Казан, добавив, что уже 90 процентов территории страны подчиняется Дамаску. По ее словам, особую роль в борьбе с террористами сыграла Россия и другие союзники САР.

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Напомним, Анкара начала свою операцию "Источник мира" 9 октября, нанеся удары по ряду целей на границе двух стран. 12 октября армия Турции взяла под контроль сирийский город Рас-эль-Айн, затем - Телль-Абъяд. По соглашению между Анкарой и Вашингтоном на прошлой неделе операция была приостановлена, чтобы дать курдам покинуть 30-километровую зону вдоль границы.

В связи с проведением Турцией операции США спешно покинули две свои военные базы, расположенные на севере Сирии, тем самым оставив без помощи курдов, которые ранее помогали американцам бороться с ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство").

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