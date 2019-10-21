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21.10.2019 08:23
Рубрика: В мире

Досрочные выборы в Северной Македонии назначены на 12 апреля

Текст: Александр Борисов (Скопье)

Глава кабинета министров Республики Северной Македонии (РСМ) Зоран Заев после соответствующих консультаций с президентом и оппозицией объявил дату проведения досрочных выборов в парламент - 12 апреля 2020 года. К такому решению политик, ставший одним из главных инициаторов изменения названия и конституции данной балканской страны, что являлось требованием Запада якобы для ускорения ее евроинтеграции, пришел после того, как неожиданно столкнулся с "исторической ошибкой" Брюсселя, который отказался от переговоров со Скопье о вступлении в Евросоюз.

"Единая позиция всех лидеров, что евроатлантические интеграции - наша цель. Достигнута договоренность, что парламентские выборы будут проведены 12 апреля 2020 года", - написал премьер-министр в Twitter.

Фото: Grzegorz Celejewski/Agencja Gazeta via REUTERS
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В свою очередь глава Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ) Христиан Мицкоски указал, что "выборы являются неизбежным исходом того, что произошло". "Беспорядкам и аферам пришел конец, - отметил он. - На этих выборах побеждает обновление Македонии, и нас ждет ежедневная работа для того, чтобы мы могли достичь задуманного. Мы предложим законы о реформах, ведь нужно с чего-то начать. Необходимо, чтобы пришли люди, которые будут самоотверженно работать на благо наших граждан. Ревизионизм не будет политикой ВМРО-ДПМНЕ". Кроме того, политик пообещал, что "будут изучены источники собственности всех нынешних и бывших политиков".

Напомним, что Зоран Заев пришел к власти под лозунгами борьбы с нечистоплотными политиками. Затем он сам неоднократно оказывался в центре коррупционных скандалов. Так, в июле стало известно, что пранкеры Вован и Лексус от имени бывшего украинского президента Петра Порошенко уговорили политика дать взятку Константинопольскому патриарху Варфоломею за решение вопроса автокефалии Македонской православной церкви. А в августе, благодаря журналистам итальянского издания La Verita , появилась информация о причастности главы македонского кабинета министров к вымогательству денег у местного бизнесмена.

В мире Европа Северная Македония
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