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21.10.2019 18:37
Рубрика: ПДД

Знак из первых рук

ГИБДД возьмет под контроль изготовителей номеров
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 237 (7995)
Госавтоинспекции прописали порядок контроля за изготовителями государственных регистрационных знаков, а также за специализированными организациями.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Напомним, что 1 января счастливые покупатели автомобилей смогут получить прямо в автосалоне автомобиль с номерами. Ставить его на учет в ГИБДД будут специализированные организации, то есть дилеры. Также некоторые автовладельцы будут получать в ГИБДД не регистрационные знаки, а номера. А уже получать такие знаки они будут у изготовителей.

Фото: iStock
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Несмотря на то что законом о регистрации транспортных средств, который вступит в силу с первого января, предусмотрен контроль за этими организациями, его порядок до сих пор не установлен. Поэтому сейчас на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru для общественного обсуждения выложен проект постановления правительства, которым утверждается положение о государственном контроле за такими организациями.

Согласно проекту постановления, такой контроль осуществляется проведением внеплановых документарных и выездных проверок перечисленных организаций.

Нестандартные номера стали устанавливать на машины, на которых предусмотрена установка стандартных знаков. А это нарушение, за которое грозит ответственность как водителю, так и изготовителю

Сейчас в России около 3427 дилерских центров. И впервые они смогут участвовать в регистрации. В соответствии с законодательством для участия в регистрации дилеры должны иметь в собственности или на ином законном основании помещения для проведения таких действий. А также иметь квалифицированных сотрудников. До 1 января осталось не так уж много времени. Успеют ли дилеры подготовить помещения и научить сотрудников новой работе? Иначе автосалоны не смогут с 1 января выпускать из своих дверей автомобили с номерами. Ведь они должны быть включены в реестр специализированных организаций, а пока в нем нет ни одной организации. Дилерам и самим эта функция пока не сильно интересна. А так как она добровольная, то есть вероятность, что в следующем году таких организаций по стране будут единицы.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
При покупке машины автовладелец получит ее вместе с номерными знаками

По данным Госавтоинспекции, в среднем ежегодно в России совершается более 5 миллионов регистрационных действий, связанных с выдачей знаков. При этом количество мест их изготовления - около 1200. Они, как правило, есть в крупных городах. А за их пределами изготовителей не сыщешь. По этой причине Госавтоинспекция продолжит сама не только присваивать номера, но и выдавать знаки.

Однако у изготовителей знаков есть интерес расширить свою географию. Ведь помимо стандартных знаков они могут изготавливать знаки нестандартные для японских и американских машин, а также уменьшенные номера на мотоциклы. Причем это можно делать уже сейчас. Лишь бы у изготовителя были утвержденные образцы.

Впрочем, изготовление таких знаков уже вызвало интересную проблему. Нестандартные номера стали устанавливать на машины, на которых предусмотрена установка стандартных знаков. А это уже нарушение, за которое грозит ответственность и тому, кто управляет такой машиной, и изготовителю этих знаков.