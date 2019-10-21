Hyundai продемонстрировал новую серийную Creta

Hyundai устроила для прессы в Китае первый тест-драйв кроссовера Creta нового поколения, известного в Поднебесной как ix25. Это первая демонстрация актуальна и для нас, так как практически идентичная машина через пару лет сменит на конвейере завода Hyundai под Санкт-Петербургом нынешнюю модель.

Относительно текущей Creta экстерьер новинки гораздо более броский. Здесь особенно примечательны разделенная по горизонтали передняя и задняя оптика и двухцветная окраска кузова.

Интерьер еще более авангардный. Центральная консоль - один огромный вертикально ориентированный дисплей, совмещающий интерфейс мультимедиа и управление микроклиматом, и никаких физических манипуляторов. Второй дисплей - полностью цифровая панель приборов.

Габариты изменились незначительно: длина 4300 мм (+10 мм), ширина 1790 мм (+10 мм), высота 1635 мм (+8 мм). Колесная база составляет 2610 мм (+2 мм).

Фото: Пресс-служба Hyundai

Список вспомогательных электронных систем доступных для укомплектования впечатляет: функции контроля движения по выбранной полосе и усталости водителя, адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, электромеханический стояночный тормоз, селектор предустановленных режимов работы управляющей электроники (режимы Smart, Sport, Eco, Comfort), а также режимов движения на полном приводе (режимы Snow, Mud, Sand), установленные по периметру камеры с обзором на 360 градусов.

В Китае кроссовер начнут предлагать с 30 октября с 1,5-литровым бензиновым двигателем C4FL (115 л.с. мощности и 144 Нм крутящего момента). Примечательно, что на машинах, показанных на презентации, установлена автоматическая трансмиссия - бесступенчатый вариатор. Привод только передний или с подключаемой задней осью. Цены в Китае станут известны на неделе. В следующем году производство новой Creta наладят в Индии. В России подготовку производства ориентировочно завершат в 2022-м.