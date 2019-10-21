Ягудин рассказал о диагнозе Тотьмяниной

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин рассказал, что обследования не выявили рака у его жены - чемпионки Игр-2006 Татьяны Тотьмяниной.

Прославленный фигурист поделился подробностями состояния здоровья своей жены в эфире программы "Центральное телевидение" на канале НТВ. В частности, он рассказал, что врачи подозревали у Татьяны Тотьмяниной рак. Именно поэтому и была проведена операция по удалению желчного пузыря.

По словам Ягудина, два года назад врачи обнаружили образования и решили следить дальше. Год назад при очередном обследовании стало известно, что количество образований в желчном пузыре увеличилось. А в последние полтора месяца здоровье Тотьмяниной стало ухудшаться, и врачи начали подозревать, что у олимпийской чемпионки рак.

В московской клинике была проведена операция по удалению желчного пузыря. Также было проведено исследование образований.

"Исследования сделали моментально после операции - рака нет",- сказал Ягудин.

Алексей и Татьяна вместе уже достаточно давно, однако поженились только в 2016 году. У них двое детей - 9-летняя Елизавета и 4-летняя Мишель.