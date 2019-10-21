Лишь треть россиян готовы стать пассажирами беспилотного автомобиля

Среди новых технологий наибольшее доверие в России, как выяснилось, вызывает доставка товаров дронами: 54 процента респондентов заявили о своей готовности к такой услуге. Только 35 процентов согласны стать пассажирами беспилотного автомобиля.

В целом Россия обходит страны Европы по готовности населения к технологическим новшествам. С утверждением о том, что при помощи научно-технических достижений можно решить любые проблемы, в России согласились 46 процентов россиян и только 22 процента участников такого же опроса в странах Европы. Таковы результаты исследования РВК (государственный фонд фондов) и Института национальных проектов, представленного на форуме "Открытые инновации" в технопарке "Сколково".

В России доля граждан, безоговорочно верящих в благотворность технологического прогресса, в два раза выше, чем в Европе

Вице-премьер Максим Акимов отметил, что развитие технологий требует "достойных, человечных ответов на очень сложные вопросы", готовых ответов на которые нет ни у бизнеса, ни у самых сильных и влиятельных людей. Например, как совместить растущие потоки данных, кастомизацию и приватность. Как "подружить" всеобъемлющий контроль и безопасность человеческой жизни.

Цифровая трансформация в корне меняет все повседневные практики, будь то поход за покупками, оформление документов или организация досуга. Уже сейчас трансляции многих оперных театров можно посмотреть онлайн. В будущем виртуально можно будет посетить музей и другие объекты культуры.

Роботизация привела к появлению новых специалистов, занимающихся обслуживанием оборудования. Технологии в ряде профессий позволили открыть карьерный путь для женщин. Сегодня существует множество инструментов, чтобы не прерывать бизнес-процессы во время отпуска по уходу за ребенком, рассказала "РГ" Кристина Тихонова, президент Microsoft Россия. В результате, по словам Кристины Тихоновой, к 2025 году активная интеграция женщин в экономику добавит 12 триллионов долларов. Однако новые технологии несут большие вызовы. Например, нет никакой ясности в том, как пресечь утечки баз персональных данных. По словам основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, проблема безопасности во всем мире сводится к непониманию причин и инструментов преступлений. "Мир информационной безопасности на 90 процентов состоит из гомеопатии", - считает он.