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21.10.2019 18:37
Рубрика: Общество

Вечерний дрон

Лишь треть россиян готовы стать пассажирами беспилотного автомобиля
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(7995)
Среди новых технологий наибольшее доверие в России, как выяснилось, вызывает доставка товаров дронами: 54 процента респондентов заявили о своей готовности к такой услуге. Только 35 процентов согласны стать пассажирами беспилотного автомобиля.
Среди новых технологий наибольшее доверие в России вызывает доставка товаров дронами. Фото: EPA. Среди новых технологий наибольшее доверие в России вызывает доставка товаров дронами. Фото: EPA.
Среди новых технологий наибольшее доверие в России вызывает доставка товаров дронами. Фото: EPA.

В целом Россия обходит страны Европы по готовности населения к технологическим новшествам. С утверждением о том, что при помощи научно-технических достижений можно решить любые проблемы, в России согласились 46 процентов россиян и только 22 процента участников такого же опроса в странах Европы. Таковы результаты исследования РВК (государственный фонд фондов) и Института национальных проектов, представленного на форуме "Открытые инновации" в технопарке "Сколково".

В России доля граждан, безоговорочно верящих в благотворность технологического прогресса, в два раза выше, чем в Европе

Вице-премьер Максим Акимов отметил, что развитие технологий требует "достойных, человечных ответов на очень сложные вопросы", готовых ответов на которые нет ни у бизнеса, ни у самых сильных и влиятельных людей. Например, как совместить растущие потоки данных, кастомизацию и приватность. Как "подружить" всеобъемлющий контроль и безопасность человеческой жизни.

Фото: Пресс-служба УФСИН по Республике Коми
В Коми задержали мужчину с дроном, переправлявшего телефоны в колонию

Цифровая трансформация в корне меняет все повседневные практики, будь то поход за покупками, оформление документов или организация досуга. Уже сейчас трансляции многих оперных театров можно посмотреть онлайн. В будущем виртуально можно будет посетить музей и другие объекты культуры.

Роботизация привела к появлению новых специалистов, занимающихся обслуживанием оборудования. Технологии в ряде профессий позволили открыть карьерный путь для женщин. Сегодня существует множество инструментов, чтобы не прерывать бизнес-процессы во время отпуска по уходу за ребенком, рассказала "РГ" Кристина Тихонова, президент Microsoft Россия. В результате, по словам Кристины Тихоновой, к 2025 году активная интеграция женщин в экономику добавит 12 триллионов долларов. Однако новые технологии несут большие вызовы. Например, нет никакой ясности в том, как пресечь утечки баз персональных данных. По словам основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, проблема безопасности во всем мире сводится к непониманию причин и инструментов преступлений. "Мир информационной безопасности на 90 процентов состоит из гомеопатии", - считает он.

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