Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC ирландец Конор Макгрегор прибудет в Россию и проведет пресс-конференцию 24 октября.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия, во время общения с представителями СМИ Макгрегор расскажет о своих ближайших планах во время пребывания в России. Также боец ММА намерен рассказать о своей текущей физической форме и о том, в каком режиме он тренируется.

В заявлении также говорится о том, что, "возможно, Макгрегор сделает заявления о скором возвращении в октагон".

Спортсмен не выступал в UFC уже практически год. В своем последнем поединке в октябре прошлого года он проиграл удушающим приемом россиянину Хабибу Нурмагомедову. С тех пор ирландец сконцентрирован на проведении реванша, но сам чемпион UFC и глава организации Дана Уайт пока не дают согласие на этот поединок.