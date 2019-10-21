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21.10.2019 15:31
Рубрика: Власть

Матвиенко: Россия настроена на конструктивный диалог с КНДР

Текст: Галина Мисливская
Российские и северокорейские парламентарии намерены содействовать развитию двусторонних связей России и КНДР, основные направления которого определили президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи во Владивостоке апреле этого года.
Фото: Пресс-служба СФ Фото: Пресс-служба СФ
Фото: Пресс-служба СФ

О парламентском измерении сотрудничества Москвы и Пхеньяна говорили в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Верховного Народного Собрания КНДР Пак Тхэ Сон.

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В последние годы законодатели двух стран активно общаются в разных форматах. В октябре 2017 года приезд делегации КНДР стал одной из главных новостей 137-й ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. В сентябре прошлого года российские сенаторы во главе с Валентиной Матвиенко приняли участие в праздновании 70-летия КНДР, а спустя месяц женщины-парламентарии из Северной Кореи посетили II Евразийский женский форум в Петербурге. Теперь делегация Верховного Народного Собрания КНДР прибыла в РФ с официальным визитом. Первая встреча - в Совете Федерации.

"Ваш приезд в Россию - свидетельство серьезного настроя руководства КНДР на продвижение сотрудничества с Россией. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что и в нашей стране имеется такой же настрой на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы на благо наших стран и наших народов", - сказала глава Совфеда, приветствуя северокорейского гостя.

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын уделяет большое значение связям с Россией, подтвердил Пак Тхэ Сон. "Мы не перестаем отмечать историческое значение, которое имел первый визит в РФ председателя Госсовета, который проходил в апреле этого года. На этой встрече наш председатель вместе с президентом Путиным согласовали конкретные пути для расширения и развития двустороннего сотрудничества в различных сферах", - сказал он.

По словам Пак Тхэ Сона, в КНДР внимательно следят за успехами России, которая "добивается больших успехов в деле строительства могучего процветающего государства, несмотря на все вызовы и трудности". "Наш народ радуется этим успехам, как своим собственным", - подчеркнул северокорейский парламентарий.

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