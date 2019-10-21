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21.10.2019 14:56
Рубрика: Культура

Мединский объявил о запуске базы данных по господдержке киноотрасли

Текст: Мария Воронова
База данных государственной поддержки, выделенной на производство и прокат фильмов, появилась в свободном доступе. В понедельник, 21 октября, система заработала базе Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Новый проект, предоставляющий данные об игровом, анимационном и дебютному кино, включает несколько разделов: рейтинги фильмов и компаний, проекты в производстве, а также неисполненные обязательства.

- К 1 января будут внесены практически все фильмы, которые получали поддержку министерства культуры с 2008 года. До 2008 года мы постараемся попозже что-то сделать, к сожалению, самой статистики не хватает, - приводит слова Мединского РИА Новости.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Ранее Мединский, анонсируя старт проекта на встрече Владимира Путина с выдающимися студентами ВГИКа по случаю 100-летия института, отметил, что любой журналист, блогер или любитель кино на этом сервисе сможет найти подробную информацию о кинолентах, которые выходили в прокат в разные годы: можно узнать не только о режиссере или продюсере того или иного фильма, но и о тех, кто имел отношение к созданию фильма; ознакомиться с данными о кассовых сборах кинокартин, доходах от проката и расходах на производство и, например, посмотреть количество раз, когда фильм был показан на экранах.

Кроме того, сервис будет содержать информацию и о должниках: их внесут в специальный реестр и, пока должники будут в нем числиться, им не разрешат подавать заявления на получение государственной поддержки.

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