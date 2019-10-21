Mitsubishi объявила о последней партии Pajero для России

Компания Mitsubishi Motors Corporation (MMC) анонсировала скорое прекращение продаж рамных внедорожников Pajero в России. Последняя партия модели уже импортирована в нашу страну, продавать ее дилеры начнут 1 ноября 2019 года.

Последняя партия получила название Final Edition, в нее входит обе доступные комплектации Instyle и Ultimate c 3,0-литровым бензиновым двигателем и полноприводной трансмиссией Super Select 4WD.

На кузове и в салоне будут размещены отличительные логотипы серии Final Edition Также в комплекте идет именной сертификат с указанием вин номера автомобиля из прощальных 500 экземпляров.

Ранее продажи Mitsubishi Pajero прекратились в Японии и Германии.

Цены на Pajero Final Edition пока не объявлены. Обычная модификация внедорожника сейчас стоит в России от 2 989 000 рублей.

Mitsubishi Pajero четвертого поколения производится с 2006 года. По итогам 2018-го в России было продано менее тысячи таких машин, доля модели в сбыте Mitsubishi не превышает 3%.

Пока Mitsubishi не представила планов относительно следующего поколения Pajero.