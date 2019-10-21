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21.10.2019 11:22
Рубрика: Культура

Джаз и классика: лучшие концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На этой неделе Московский джазовый оркестр и Игорь Бутман вновь примут поздравления, Российский национальный оркестр выложится по полной, молодые отечественные вокалисты устроят оперный джем-сейшн, а немецко-российско-швейцарский квартет - практически ритуальное музицирование.
Фото: Igor Butman Music Group Фото: Igor Butman Music Group
Фото: Igor Butman Music Group

Кто играет: Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, солисты Лариса Долина, Сергей Мазаев, Валерий Сюткин.

Что играет: Джаз и эстрадные шлягеры.

Почему идти: Череду юбилейных концертов главного биг-бэнда страны продолжит приуроченная ко дню рождения Игоря Бутмана программа Jazz & Pop. На сцену в этот вечер выйдут артисты, с которыми маэстро связывает не только музыка, но и дружба. Это не забывающая о своем джазовом происхождении Лариса Долина, недавно дебютировавший в оперном жанре Сергей Мазаев и "Король Оранжевое лето" Валерий Сюткин. Судя по составу солистов и прекрасной форме именинника, будет горячо.

Где, когда, сколько: Московский театр мюзикла; 27 октября; 500 - 5 000 руб.

Фото: РНО

Кто играет: Российский национальный оркестр (дирижер Сергей Крылов), солист Дмитрий Маслеев.

Что играет: К. Сен-Санс - Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, А. Дворжак - Симфония № 9 ("Из Нового Света").

Почему идти: Российский национальный оркестр умеет выкладываться по полной - кто бы ни стоял за пультом. На сей раз в роли дирижера выступит Сергей Крылов, более известный как скрипач-виртуоз. Осилить такую махину как Девятую симфонию Дворжака не всякому по плечу, но Михаил Плетнев, как истинный перфекционист, не доверил бы свой оркестр музыканту, в котором не был бы уверен, как в самом себе. Что же касается солиста, то победитель XV Конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Маслеев, как никто другой способен высечь из Второго фортепианного концерта Сен-Санса весь его задорный огонь.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 26 октября; 500 - 3 500 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Госоркестр России под управлением Владимира Юровского, солист Александр Рождественский.

Что играет: Ф. Мендельсон - Симфония № 5 ("Реформационная"), А. Шнитке - Концерт № 2 для скрипки с оркестром, П. Чайковский - Симфония № 5.

Почему идти: Центральная часть программы - Второй скрипичный концерт Альфреда Шнитке. 85-летие со дня рождения его автора - лишь предлог. "Для меня Шнитке - это уникальный конгломерат, сплав русского и немецкого в мировой музыкальной культуре, второго такого примера нет", - признается маэстро Владимир Юровский, один из активнейших пропагандистов творчества композитора. Не случаен и выбор солиста. Свои главные премьеры Шнитке доверял дирижеру Геннадию Рождественскому, и кому как не Рождественскому-младшему исполнять сегодня партию скрипки в одном из самых пронзительных опусов последнего великого симфониста ХХ века?

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 25 октября; 300 - 1 200 руб.

Фото: МКО "Музыка вива"

Кто играет: Московский камерный оркестр Musica Viva (дирижер Калле Куусава), солисты Диляра Идрисова, Василиса Бержанская, Сергей Кузьмин. Специальный гость Константин Емельянов.

Что играет: Увертюры и арии из опер Г.Ф. Генделя, А. Вивальди, Дж. Россини, Г. Доницетти, П. Масканьи, Ж. Массне, Ш. Гуно, В. Беллини, Ш. Гуно, Дж. Верди, финал концерта №27 для фортепиано с оркестром В.- А. Моцарта.

Почему идти: Гала-концерт "Радио России" соберет воедино "команду мечты" из молодых да ранних российских вокалистов высшей пробы. В первом отделении сопрано Диляра Идрисова, меццо Василиса Бержанская и тенор Сергей Кузьмин дадут три маленьких сольных концерта, а во втором устроят самый настоящий оперный джем-сейшн - благо программа составлена сплошь из хитов. Как вишенка на белькантовом торте - лауреат XVI конкурса им. П.И. Чайковского Константин Емельянов с искрометным моцартовским дивертисментом.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 25 октября; 500 - 3 500 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Квартет Pago Libre.

Что играет: Собственные сочинения и импровизации.

Почему идти: Квартет Pago Libre - уникальное в силу своего масштаба и единичности явление. Джон Вольф Бреннан, Аркадий Шилклопер, Том Гетце и Флориан Майер творят на стыке джазовой, народной и классической музыки Швейцарии, России и Германии. Глубина транслируемых ими чувств и широта акустической палитры поразительны; это какое-то колдовское, практически ритуальное музицирование. Для ценителей современной импровизационной музыки знакомство с Pago Libre обязательно, для остальных - весьма желательно.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 28 октября; 500 - 1 500 руб.

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