Нэнси Пелоси посетила Афганистан

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси во главе делегации законодателей посетила Афганистан. Здесь она встретилась с президентом страны Ашрафом Гани.

По словам самой Пелоси, во время визита обсуждались вопросы безопасности, управления и экономического развития. Были выслушаны доклады от командующего войсками США в Афганистане и руководства миссии НАТО "Решительная поддержка, пишет ТАСС. Делегация США также обменялась мнениями с находившимся с визитом в Афганистане главой Пентагона Марком Эспером.

Ранее, напомним, министр обороны США обсудил с Ашрафом Гани борьбу с терроризмом и заявил, что Вашингтон может сократить свой контингент в Афганистане до 8,6 тысячи военнослужащих. Сейчас на территории исламской республики находятся около 14 тысяч американских военных.