Непревзойденный рекордсмен: почему МиГ-25 напугал США и НАТО

Американский стратегический самолет-разведчик SR-71 Blackbird ("Черный дрозд") был одним из самых быстрых самолетов в мире. Он был настолько быстрым, что мог уклоняться от ракет за счет ускорения и набора высоты. СССР, в свою очередь, создал самый быстрый в мире истребитель. Он до сих пор остается самым быстрым и стоит на вооружении в некоторых странах, сообщает We Are The Mighty