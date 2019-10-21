Непревзойденный рекордсмен: почему МиГ-25 напугал США и НАТО

МиГ-25 выглядит неуклюжим и угловатым по сравнению с истребителями четвертого и пятого поколений. По мнению автора, на фоне современных самолетов он выглядит "как грузовой фургон". Однако это не мешает ему удерживать титул самого быстрого.

История появления МиГ-25 довольно проста. В Советском Союзе знали, что США работают над созданием сверхзвукового высотного бомбардировщика XB-70 Valkyrie. Создать перехватчик, который смог бы обогнать сверхзвуковой самолет-разведчик, на тот момент было проблематично. Однако новый бомбардировщик был подходящей целью - за счет большего веса его скорость была бы меньше, чем у разведчика.

Двигатели сделали настолько мощными, что МиГ-25 может ускоряться до 3000 км/ч, а если летчики готовы рискнуть - и до 3 400 км/ч. Самолет быстро установил мировые рекорды по скорости и высоте - всего 29 мировых рекордов.

Это напугало США и других членов НАТО. Новый советский перехватчик был не только невероятно быстрым, но и маневренным, чего не хватало западным самолетам. Однако позже произошли изменения, серьезно повлиявшие на судьбу МиГ-25.

В 1966 году катастрофа, которая произошла в ходе испытаний, поставила крест на американском проекте XB-70 Valkyrie. МиГ-25 лишился своего главного противника, и теперь его главной задачей, помимо перехватов, стало завоевание превосходства в воздухе.

А в 1976 году летчик ВВС СССР Виктор Беленко угнал МиГ-25 в Японию. Разобрав самолет и изучив его, американские специалисты пришли к выводу, что он не годится для перехвата SR-71. Они признали, что советский истребитель-перехватчик имеет преимущество по скорости и высоте перед истребителями НАТО, но при этом отметили, что ограниченные возможности устаревшей РЛС мешает ему реализовать свой потенциал, заставляя снижаться до высоты, на которой действует противник. Впрочем, вскоре после угона в Японию МиГ-25 получил новую радиолокационную станцию.

МиГ-25 по-прежнему остается самым быстрым в мире истребителем, способным подниматься выше других. Однако на сегодняшний день врагов на такой высоте у него не осталось.