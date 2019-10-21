Новую Skoda Octavia случайно рассекретили в конфигураторе

Премьера новой Skoda Octavia состоится 11 ноября. Но так уж вышло, что нам не придётся ждать три недели, чтобы увидеть дизайн машины, так как кто-то по ошибке слил в интернет низкокачественную фотографию лифтбека.

Если изображение соответствует реальности, то мы получим очень симпатичный автомобиль. В дизайне аккуратно сочетаются решения модели Scala и рестайлингового Superb. Предположительно, картинка была взята с немецкого онлайн-конфигуратора. Компания быстро исправила ошибку, но фанаты марки успели сделать скриншот.

Skoda нещадно критиковали за раздельную оптику обновлённой Octavia третьего поколения, поэтому многие будут рады увидеть, что преемник обратился к более традиционному решению. Фары в стиле Scala примыкают к раздавшейся "фамильной" решётке радиатора с широкими хромированными гранями, визуально делающими машину внушительнее и больше.

Противотуманные фары по сравнению с тизером поменяли своё расположение, что может означать другую комплектацию. Характерная линия над ручками дверей продолжается и на передних крыльях, встречаясь с верхним углом фары. Ровная линия над порогами нынешней Octavia сменилась восходящей к задней арке. Остекление, поясная линия и корпуса боковых зеркал как будто остались теми же, но всё же они могут получить изменения, незаметные из-за низкого разрешения картинки.

Изображения задней части пока недоступны, но официальный скетч дал представление и о корме. Ожидаются узкие фонари, продолжающие ту самую линию, которая доходит и до фар. Место эмблемы посередине займёт гордая надпись Skoda. Косые линии по краям от регистрационного знака нынешнего поколения решили убрать для получения более "чистого" дизайна кормы.

Skoda не показывала интерьер машины, но несколько шпионских фотографий мы уже видели. В салоне, судя по снимкам, появится цифровая приборная панель, трехспицевый руль, большой центральный экран мультимедиасистемы, электрический стояночный тормоз и маленький джойстик управления коробкой передач с отдельной кнопкой для режима "паркинг".

Ситуация с двигателями и коробками передач может проясниться в этот четверг, когда будет представлен новый Volkswagen Golf.