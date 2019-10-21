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21.10.2019 07:38
Рубрика: Спорт

Павлюченкова стала первой ракеткой России

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Финалистка "Кубка Кремля" Анастасия Павлюченкова в новом рейтинге WTA опередила всех представительниц России и стала первой ракеткой страны.

В опубликованном рейтинг-листе WTA Павлюченкова поднялась с 40-й на 30-ю позицию. На минувшей неделе она дошла до финала "Кубка Кремля", где в трех сетах уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич - 6:3, 1:6, 1:6.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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А вот экс-первая ракетка страны Дарья Касаткина в Москве выступила неудачно - проиграла уже в первом круге. Из-за этой неудачи она опустилась с 33-го места на 70-е. На три позиции поднялась Екатерина Александрова, которая на этой неделе стала 35-й. На одно место поднялась Вероника Кудерметова. Теперь она 41-я.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Эшли Барти из Австралии. Каролина Плишкова из Чехии меньше чем на 100 баллов опережает идущую третьей японку Наоми Осаку. Бывшая четвертой украинка Элина Свитолина опустилась на восьмую строчку, а на ее место поднялась Бьянка Андрееску из Канады. На одну строчку поднялись Симона Халеп из Румынии и чешка Петра Квитова - они, соответственно, пятая и шестая.

Победительница "Кубка Кремля" Бенчич благодаря успеху в Москве с 10-й позиции переместилась на 7-ю.

Рейтинг WTA на 21 октября 2019 года:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6476 очков;

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5315;

3 (3). Наоми Осака (Япония) - 5246;

4 (5). Бьянка Андрееску (Канада) - 5041;

5 (6). Симона Халеп (Румыния) - 4962…

30 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1560…

35 (38). Екатерина Александрова (Россия) - 1425…

41 (42). Вероника Кудерметова (Россия) - 1351...

55 (57). Светлана Кузнецова (Россия) - 1052...

59 (66). Анна Блинкова (Россия) - 1016...

70 (37). Дарья Касаткина (Россия) - 851…

83 (81). Маргарита Гаспарян (Россия) - 749...

90 (89). Анастасия Потапова (Россия) - 695...

96 (102). Анна Калинская (Россия) - 668…

100 (93). Наталья Вихлянцева (Россия) - 639...

134 (137). Мария Шарапова (Россия) - 466.

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