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21.10.2019 14:47
Рубрика: Культура

Первый канал представил тизер второго сезона сериала "Метод"

Текст: Сусанна Альперина

Вторая часть сериала "Метод" должна появиться на Первом канале уже в этом телесезоне. Сегодня канал представил первый тизер "Метода-2".

В нем много крови, Паулина Андреева действует как отличник боевой подготовки - нужно признать, что роль Есени ей к лицу. А в конце появляется… страшный монстр: увидишь - не проснешься. Однако в тизере практически нет Меглина - героя Константина Хабенского, и это настораживает. Первый сезон был, можно сказать, завязан именно на этом персонаже, появится ли он во втором?

Фото: kinopoisk.ru
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В тизере Меглин лишь мелькает в трамвае, да и то его трудно узнать. Так что остается загадкой - будет ли он лишь воспоминанием Есени или полноценным героем сезона? Тизер говорит в пользу первого. Потому что на первый план в продолжении "Метода" явно выходит Александр Петров, у которого, как мы помним, в первом сезоне была лишь второстепенная роль. Сейчас же он, напарник героини Паулины Андереевой, явно окажется в центре внимания.

В аннотации второго сезона сказано, что "события происходят через год после смерти Меглина. Есеня не может забыть о том, что произошло. Не может и не хочет. Призраки прошлого снова и снова возвращают ее в тот день, когда она потеряла Меглина. Есеня пытается начать жить заново - рядом с ней муж, подрастает дочь, но все, о чем она мечтает - это поскорее вернуться к работе. Такой шанс представляется, когда в городе происходит череда таинственных убийств. Есеня возвращается на службу и в первый же день снова теряет близкого человека, своего друга и напарника. Чтобы найти убийцу, ей необходим метод. Чтобы найти метод, ей необходимо воскресить в памяти все то, чему ее учил Меглин. Поиски приводят Есеню к разгадке тайн прошлого. Героине, которая еще не успела оправиться от одного кошмара, приходится столкнуться с новым. Но что если это ее убьет?"

Во втором сезоне популярного сериала одна история будет развиваться в течение двух серий. В проекте будет много приглашенных звезд. В фильме снимались Сергей Гармаш, Егор Корешков, Светлана Устинова, Даниил Воробьев, Александр Обласов, Юлия Хлынина, Роман Маякин, Павел Чинарев, Вильма Кутавичюте, Елена Николаева и другие.

Напомним, что первый сезон "Метода" получил множество наград в России, а права на него приобрел стриминговый видеосервис Netflix. Однако в первом сезоне была слишком явной перекличка с таким культовым сериалом, как "Декстер" - создатели "Метода" явно им вдохновлялись. По информации "РГ", второй сезон будет представлять из себя более оригинальный проект. Как знать, возможно, им заинтересуется и Netflix Original.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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