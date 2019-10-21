Песков посоветовал спросить Минобороны о "сбое" на учениях "Гром-2019"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы внештатной ситуации, имевшей место на учениях "Гром-2019".

"Это вопрос в Минобороны", - цитирует его ответ РИА Новости.

В понедельник в СМИ появилась информация, что во время пуска ракет, который прошел 17 октября под руководством президента в рамках учений "Гром-2019", якобы произошла внештатная ситуация. По данным газеты "Ведомости", атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" совершил один пуск ракеты вместо запланированных двух.

Практические пуски баллистических и крылатых ракет прошли с подлодок из акватории Баренцева и Охотского морей по полигонам на Камчатке и в Архангельской области. Командование осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ.