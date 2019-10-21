PlayStation 5: Фото, цена, дата выхода и все, что известно на данный момент

После того, как компания Sony официально подтвердила название PlayStation 5 и назвала примерный период, когда состоится ее релиз, интернет буквально взорвался множеством новых утечек и слухов относительно новинки.

Постараемся собрать в этом материале только те, что действительно стоят внимания.

Внешний вид. На YouTube-канале ZONEofTECH было опубликовано первое "живое" фото грядущей консоли.

Стоит отметить, что речь идет о devkit-версии, то есть об устройстве, предназначенном для разработчиков игр. И в этом "кузове" угадываются очертания, которые изначально были прописаны в патенте Sony. Примечательно, что во всех предыдущих версиях рабочие прототипы сильно отличались от финальных версий. Другое дело, что в плане дизайна все предыдущие поколения в первых ревизиях представляли из себя аскетичные черные "гробы". В случае с пятой номерной приставкой V-образный вырез для охлаждения приобретает дополнительный маркетинговый смысл, поэтому очень вероятно, что релизная версия будет очень похожа на то, что показали на фотографии.

Дата выхода. Как пишет IThome, cловацкая торговая сеть Pro Gaming Shop поторопилась открыть страницу с предзаказом для новой игровой домашней системы и указала датой релиза 4 декабря 2020 года, что вполне соответствует срокам, в которые обещала уложиться Sony.

Цена. На том же ресурсе стоимость нового устройства оценили в 499,99 евро. Чуть позже соответствующий раздел ожидаемо был убран с сайта, но такой прайс выглядит правдоподобно.

Пока это вся информация о PlayStation 5, стоит подчеркнуть неофициальность ее происхождения. Учитывая, что до выхода консоли осталось еще больше года - данные могут не раз поменяться.