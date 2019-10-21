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PlayStation 5: Фото, цена, дата выхода и все, что известно на данный момент

Текст:   Богдан Бобров
21.10.2019,  
14:17
Фото: Богдан Бобров/РГ Фото: Богдан Бобров/РГ
Фото: Богдан Бобров/РГ

После того, как компания Sony официально подтвердила название PlayStation 5 и назвала примерный период, когда состоится ее релиз, интернет буквально взорвался множеством новых утечек и слухов относительно новинки.

Постараемся собрать в этом материале только те, что действительно стоят внимания.

Внешний вид. На YouTube-канале ZONEofTECH было опубликовано первое "живое" фото грядущей консоли.

Стоит отметить, что речь идет о devkit-версии, то есть об устройстве, предназначенном для разработчиков игр. И в этом "кузове" угадываются очертания, которые изначально были прописаны в патенте Sony. Примечательно, что во всех предыдущих версиях рабочие прототипы сильно отличались от финальных версий. Другое дело, что в плане дизайна все предыдущие поколения в первых ревизиях представляли из себя аскетичные черные "гробы". В случае с пятой номерной приставкой V-образный вырез для охлаждения приобретает дополнительный маркетинговый смысл, поэтому очень вероятно, что релизная версия будет очень похожа на то, что показали на фотографии.

Фото: iStock
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Дата выхода. Как пишет IThome, cловацкая торговая сеть Pro Gaming Shop поторопилась открыть страницу с предзаказом для новой игровой домашней системы и указала датой релиза 4 декабря 2020 года, что вполне соответствует срокам, в которые обещала уложиться Sony.

Цена. На том же ресурсе стоимость нового устройства оценили в 499,99 евро. Чуть позже соответствующий раздел ожидаемо был убран с сайта, но такой прайс выглядит правдоподобно.

Пока это вся информация о PlayStation 5, стоит подчеркнуть неофициальность ее происхождения. Учитывая, что до выхода консоли осталось еще больше года - данные могут не раз поменяться.

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