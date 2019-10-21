Проезжать платные дороги станет удобнее

Те, кто часто часто пользуется платными магистралями, смогут до конца ноября выгодно обменять свой старый транспондер на новый, рассказали "РГ" в "Автодоре".

Как пояснили в госкомпании, на новое специализированное оборудование, дающее возможность экономить на оплате проезда в среднем 20%, действует внушительная скидка. Так, если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%. Помимо этого, за единовременное пополнение баланса от 2000 рублей полагается дополнительная скидка 5%. Аналогичная скидка за покупку держателя для мотоцикла или страхование транспондера и имущества в автомобиле.

40 процентов столько можно сэкономить на покупке нового транспондера T-pass

Таким образом на покупке нового транспондера T-pass можно сэкономить до 40%. По условиям акции со всеми скидками новый транспондер серии Limited Edition будет стоить 840 рублей (вместо 1400 рублей). А стандартный транспондер T-pass со скидкой 40% обойдется всего в 600 рублей.

Для участия в акции старый транспондер должен быть персонифицирован (это можно сделать в Центре продаж и обслуживания "Автодора") и заблокирован для дальнейшего использования. Акция действует только в центрах продаж и обслуживания и дополнительных офисах продаж. Как напомнили в госкомпании, любое техническое устройство имеет свойство со временем изнашиваться, начинает "притормаживать". Поэтому на пунктах оплаты оно может не всегда срабатывать. Как и любой гаджет, транспондеры нужно периодически обновлять.