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Рубрика: Власть

Путин обсудил с Голодец развитие физкультуры и поддержку кино

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин встретился в Ново-Огарево с вице-премьером Ольгой Голодец и расспросил, в частности, о безбарьерной среде на спортивных сооружениях, поддержке дебютных фильмов и документального кино.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Недавно прошел Совет по спорту, а также отмечалось столетие ВГИКа - эти сферы как раз курирует Голодец. По первой теме у главы государства сразу было несколько вопросов.

Во-первых, это координация работы между федеральными, региональными и местными органами власти. "Это отмечалось как проблемный вопрос, имею в виду, что на муниципальном уровне часто принимаются решения, которые потом не подтверждены ресурсами, и происходит сбой на этом уровне - между государственным и муниципальным", - пояснил Владимир Путин.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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"Второе - это методические рекомендации федеральных органов власти. Они часто, к сожалению, тоже, отсутствуют", - продолжил глава государства. Третье - это безбарьерная среда на спортивных сооружениях. "Здесь у нас много обязательств, это прописано практически во всех наших фундаментальных документах. Насколько эффективно это сейчас реализуется?" - спросил президент.

"И наконец, не утверждены стандарты высшего образования, которые предусматривают специализацию "тренер по виду спорта - преподаватель"", - обратил внимание глава государства, заметив, что хотя поручение было исполнено к 1 августа, но этого сделано не было.

Целый ряд вопросов есть и в области киноискусства. "Это порядок поддержки дебютных лент выпускников киновузов, - заметил Путин, - и, кстати говоря, как кинематографисты утверждают, не только дебютные ленты, но и большие ленты тоже поддерживаются исключительно по коммерческому принципу". "Понимаю, что здесь есть проблемные вопросы, тем не менее, людей это беспокоит, специалистов", - добавил он.

"Второе - это государственная поддержка документального кино: она есть или ее нет и как она будет трансформироваться", - отметил президент.

"И было еще сказано о возможном слиянии студии Горького и "Союзмультфильма". Тоже хотелось бы ваших комментариев по этому поводу", - заключил глава государства.

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