Кассационный суд в Москве рассмотрел первое дело

Второй Кассационный суд Москвы разрешил выписать из столичной квартиры мужчину, ушедшего от своей жены. Таковы результаты рассмотрения первого дела в Кассационном суде, созданном в рамках судебной реформы.

Как уже писала "РГ", первая жалоба поступила во Второй Кассационный суд уже в 09:05 в первый день работы суда. А 21 октября состоялось первое заседание. Жалобу подал некий житель столицы. Еще в 2016 году бывшая супруга подала на него иск, требуя выписать из квартиры. Как она рассказала судьям Бутырского районного суда столицы, за несколько лет до того мужчина выехал из указанной квартиры, забрав свои вещи, затем подал на развод в суд.

"С указанного времени он (ответчик) в квартире не проживает, его вещей в квартире нет, замки от входной двери в квартиру она не меняла, препятствия в проживании не чинила, ответчик вселиться и проживать не пытался, коммунальные платежи она оплачивает, в том числе за него, она (истец)", - сказано в решении суда первой инстанции.

Примечательно, что на тот судебный процесс гражданин не пришел. Суд выписал его из квартиры. Однако мужчина с таким решением не согласился и дошел до Второго кассационного суда. Рассмотрение его жалобы и стало первым делом в рамках судебной реформы.

"Заслушав кассатора и исследовав материалы дела, кассационная инстанция пришла к выводу о законности судебных актов и оставила их без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения, - сообщили "РГ" во Втором кассационном суде. - 22 октября 2019 года гражданская коллегия продолжит рассмотрение кассационных жалоб. К рассмотрению назначены жалобы по спорам, возникающим из социальных и трудовых правоотношений. В ближайшее время к слушанию кассационных жалоб приступят судьи административной и уголовной коллегий".