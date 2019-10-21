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Текст:   Ирина Рыбникова 
11:24 21.10.2019

Подмосковные дачники задолжали 1,2 миллиарда рублей

Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Порядка 1,2 миллиарда рублей в виде неуплаченных взносов задолжали собственники земельных участков, расположенных в садовых некоммерческих товариществах Московской области. Об этом сообщил первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Фото: Pixabay
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По его словам, каждый дачник ежегодно вносит в доход своего СНТ примерно 12 тысяч рублей. Но 10 процентов садоводов числятся в хронических должниках.

"Умножим 12 тысяч рублей на 1 миллион земельных участков дачников и садоводов Подмосковья и получим около 12 миллиардов рублей. 10% задолженности - довольно внушительная сумма: более 1,2 миллиарда рублей", - рассказал Чаплин РИАМО.

Но теперь, напоминает он, у СНТ появилась возможность взыскивать долги через суд в упрощенном порядке, не тратя на этот процесс более одного месяца. Такое право дачные товарищества получили вместе с недавними поправками в Гражданско-процессуальный кодекс.