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21.10.2019 11:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следствие выяснило причину ДТП в Твери, в котором погибли 13 человек

Текст: Элина Труханова (Тверь)
Фото: Следственное управление СК РФ по Тверской области Фото: Следственное управление СК РФ по Тверской области
Фото: Следственное управление СК РФ по Тверской области

В Твери завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бизнесменов-транспортников после гибели тринадцати человек в ДТП в октябре 2018 года.

Напомним, столкновение микроавтобуса Ford Transit и автобуса ЛиАЗ произошло утром 5 октября прошлого года на 24-м километре дороги Тверь - Ржев. В результате погибли водитель и 12 пассажиров микроавтобуса.

Следствие выяснило, что мужчина, находившийся за рулем Ford Transit, был нездоров и крайне утомлен, поскольку не имел возможности нормально отдохнуть.

- Он был допущен к управлению транспортным средством с наличием медицинских противопоказаний, не позволяющих им управлять, не будучи проинструктированным о соблюдении безопасности пассажирских перевозок, - сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

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Обвиняемыми по делу проходят четыре предпринимателя, которые как выяснилось, организовали на территории автобазы в Твери деятельность по перевозке пассажиров.

- На территории фактически находилось более 10 аффилированных организаций, целью которых было извлечение максимального дохода от осуществления пассажирских перевозок при минимальных затратах. Разделение на несколько организаций являлось условным, фактически ими руководили одни лица, - пояснили в ведомстве.

Действовали эти компании с 1 марта по 5 октября 2018 года. Экономили там на всем: водителей официально не трудоустраивали, инструктаж и стажировки для них не проводили, ТС хранились по месту жительства водителей, в документах проставлялись фиктивные отметки о проведенных мероприятиях.

Несмотря на то, что обвиняемые вину не признали, давили на свидетелей и потерпевших, уничтожали документы или предоставляли фиктивные, следователи СК собрали достаточную доказательственную базу.

- Детально восстановлены обстоятельства смертельного ДТП, движение автобусов в день происшествия и накануне. Проведено более 20 обысков, выполнено около 20 судебных экспертиз, допрошено свыше 150 свидетелей. При этом более десяти свидетелей после предъявления им неоспоримых фактов изменили свои показания и рассказали о преступной схеме, которую использовали обвиняемые, - сообщает региональное СУ СК РФ.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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