Водитель, устроивший смертельное ДТП под Тверью, работал по 16 часов

Тверская прокуратура возбудила административное дело против ООО "Транс Авто", чей автобус стал причиной ДТП с 13 погибшими.

- Проверкой установлено, что на протяжении длительного времени в ООО не соблюдаются Положения об особенностях труда и отдыха водителей автомобилей. В частности, водитель попавшего в аварию Ford Transit ежедневно работал по 16 часов (при норме 10). Продолжительность его отдыха между сменами составляла 8 часов при норме 12, - рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурором Московского района Твери возбуждено дело о нарушении трудового законодательства (ст. 5.27 КоАП РФ). Ранее три руководителя и учредитель транспортной компании стали фигурантами уголовного дела о ДТП с многочисленными жертвами. Они находятся под домашним арестом.

Напомним, утром 5 октября на трассе Тверь-Ржев битком набитая маршрутка без видимой причины выехала на встречную полосу и столкнулась с рейсовым автобусом. Все люди из маршрутки погибли. Следователи рассматривают версию, что водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем.