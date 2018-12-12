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12.12.2018 12:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Водитель, устроивший смертельное ДТП под Тверью, работал по 16 часов

Текст: Антон Валагин (Тверь)

Тверская прокуратура возбудила административное дело против ООО "Транс Авто", чей автобус стал причиной ДТП с 13 погибшими.

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
В Свердловской области в ДТП с маршруткой пострадали два человека

- Проверкой установлено, что на протяжении длительного времени в ООО не соблюдаются Положения об особенностях труда и отдыха водителей автомобилей. В частности, водитель попавшего в аварию Ford Transit ежедневно работал по 16 часов (при норме 10). Продолжительность его отдыха  между сменами составляла 8 часов при норме 12, - рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурором Московского района Твери возбуждено дело о нарушении трудового законодательства (ст. 5.27 КоАП РФ). Ранее три руководителя и учредитель транспортной компании стали фигурантами уголовного дела о ДТП с многочисленными жертвами. Они находятся под домашним арестом.

Напомним, утром 5 октября на трассе Тверь-Ржев битком набитая маршрутка без видимой причины выехала на встречную полосу и столкнулась с рейсовым автобусом. Все люди из маршрутки погибли. Следователи рассматривают версию, что водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь Крупное ДТП под Тверью
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